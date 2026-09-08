Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, es atropellado en Providencia: conductor huyó y fue detenido

El histórico exdirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, de 66 años, resultó con lesiones graves tras ser atropellado este martes por un camión en Providencia. Fue trasladado al Hospital Salvador, donde permanece consciente y sin riesgo vital.

Según informó La Tercera, el accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas en la intersección de avenida Francisco Bilbao con Andacollo. Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio y fue detenido por Carabineros cerca de 40 minutos después.

El mayor Ignacio Ramírez, de la 19ª Comisaría de Providencia, explicó que información entregada por testigos permitió coordinar la búsqueda con la central de cámaras de la Municipalidad de Providencia. El vehículo fue ubicado a algunas cuadras y retenido por personal de seguridad municipal hasta la llegada de Carabineros.

Conductor no tenía licencia

El chofer, de 47 años, reconoció su participación en el accidente. De acuerdo con Carabineros, nunca había obtenido licencia de conducir y el camión mantenía su revisión técnica vencida. Además, registra antecedentes por delitos anteriores, aunque no tenía órdenes de detención vigentes.

Tanto Jiménez como el conductor fueron sometidos a una prueba respiratoria, que descartó la presencia de alcohol. El detenido deberá enfrentar este miércoles su primer control de detención.

Investigan dinámica del atropello

El Ministerio Público encargó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para determinar cómo ocurrió el accidente. Entre los puntos pendientes está establecer qué luz del semáforo enfrentaban el peatón y el vehículo al momento del impacto.

El Movilh confirmó que Jiménez permanece consciente y sometido a exámenes para determinar el alcance de sus lesiones. La organización manifestó especial preocupación por su estado debido al Parkinson que padece.