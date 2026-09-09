Chile a la baja: proyecciones revelan una economía estancada y un debilitado mercado laboral

La economía chilena viene a la baja. El Banco Central redujo fuertemente su proyección de crecimiento para este año: si antes se estimaba que la economía podía expandirse entre un 1 y un 1,7 %, ahora calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre un 0,25 % y un 0,75 %. En otras palabras, el escenario proyectado por el instituto emisor es el de una economía prácticamente estancada durante el 2026.

Entre las principales razones se encuentra el menor dinamismo de la demanda interna, con un consumo que pierde fuerza y una inversión que muestra señales de debilidad. Se proyecta que el consumo privado crecería solo un 1,7 % durante este año, reflejando un escenario en el que los hogares mantienen una actitud más cautelosa frente al gasto.

Este menor dinamismo también se traslada al mercado laboral. Los últimos datos del INE muestran que el desempleo nacional se mantiene en niveles elevados, con una tasa cercana al 9 %. El problema no radica únicamente en la cantidad de personas que buscan empleo sin encontrarlo, sino también en la dificultad para generar nuevos puestos de trabajo en un contexto de desaceleración económica. Asimismo, la informalidad laboral continúa siendo un factor relevante, afectando a más de una cuarta parte de los trabajadores.

Adicionalmente, el Banco Central identifica factores como una menor producción minera asociada a efectos climáticos. A ello se suma un escenario internacional incierto, marcado por tensiones geopolíticas y condiciones financieras que afectan las decisiones de inversión.

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