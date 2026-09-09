Kast presenta reforma al mercado de capitales con fondo para créditos hipotecarios

El Presidente José Antonio Kast presentó este miércoles en Cerro Castillo el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia. La iniciativa, ya ingresada al Congreso, busca facilitar el acceso a la vivienda, ampliar el financiamiento empresarial, actualizar la regulación y atraer capital.

Fue oficializada junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El proyecto crea un fondo para movilizar créditos hipotecarios y una cuenta de ahorro con apoyo estatal para completar el pie.

Fondo para ampliar el crédito hipotecario

El Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) será administrado por BancoEstado. El Estado podrá aportar hasta US$2.000 millones, con un desembolso inicial de US$500 millones. El fondo podrá apalancarse hasta diez veces y adquirirá créditos mediante procedimientos competitivos, priorizando la primera vivienda y propiedades de hasta 6.000 UF.

El objetivo, según el Gobierno, es ampliar la liquidez y el financiamiento hipotecario para generar tasas más convenientes. Las instituciones que originen las hipotecas deberán asumir una primera parte de las pérdidas eventuales y mantener responsabilidad sobre el riesgo.

Ahorro para completar el pie

El Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) será una cuenta para completar el pie de la primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF. Las personas deberán ahorrar al menos 30 meses y reunir 7 % del valor de la propiedad; el Estado aportará otro 3 % para completar el pie requerido.

El proyecto eleva de seis a ocho UTM anuales el tope de la bonificación fiscal del Régimen A del ahorro previsional voluntario (APV), sin cambios desde 2008. El Presidente Kast resumió la apuesta en “menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo” para la deuda hipotecaria. “Aquí la fórmula es simple: es menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo para la deuda hipotecaria. Son los tres conceptos esenciales”, aseguró. “Hemos perdido esa posibilidad de tener créditos de largo plazo, bueno, va a mejorar”, puntualizó Kast.

Medidas para empresas y mercado financiero

El segundo pilar amplía el acceso a capital para empresas y proyectos en etapas tempranas. Propone simplificar las reglas de bonos del artículo 104 y eliminar la retención de 4 % sobre sus intereses; modificar el beneficio tributario para acciones de empresas menores con al menos 15 % de propiedad en manos de inversionistas no vinculados al controlador; permitir la reinversión entre fondos sin gatillar de inmediato el impuesto; y crear un segmento junior de la Bolsa, con un crédito tributario de 35 % de la inversión, hasta 50 UTA.

El tercer pilar moderniza procedimientos con un registro de valores que podría operar en un día hábil, mini-bonos para empresas medianas, digitalización de acciones y mutuos hipotecarios, y reglas proporcionales para fondos y administradoras. También actualiza la Ley de Fraudes y permite contratar seguros contra fraudes en medios de pago.

El cuarto eje busca posicionar a Chile como centro financiero regional. Incluye la exención de IVA para ciertos servicios financieros prestados desde Chile a clientes extranjeros, la eliminación de la obligación de obtener RUT para inversionistas no residentes en determinados instrumentos, una ampliación de la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) para créditos externos y operaciones REPO para fondos de pensiones bajo condiciones prudenciales.