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Kast ordena revisar hogares de adultos mayores tras incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén PAÍS

Kast ordena revisar hogares de adultos mayores tras incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Gobierno comprometió colaboración con la justicia para establecer qué ocurrió antes del siniestro, si hubo alertas desatendidas y qué medidas se adoptaron. Diez personas sobrevivieron al incendio y sólo tres pudieron regresar con sus familias.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El incendio registrado en un hogar de adultos mayores en Comuy, comuna de Pitrufquén, dejó 16 personas fallecidas y diez sobrevivientes. Tras la tragedia, el Presidente José Antonio Kast instruyó revisar las condiciones de este tipo de recintos en el país, reforzar la prevención y fiscalización y acelerar propuestas para mejorar su seguridad. El Mandatario además comprometió colaboración con la justicia para determinar si existieron fallas previas, alertas desatendidas o deficiencias en los controles.
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Las preguntas ahora apuntan a lo que ocurrió antes del incendio: si hubo alertas, si la fiscalización funcionó y si las condiciones del recinto eran adecuadas.

Ese fue el foco que puso este sábado el Presidente José Antonio Kast tras la tragedia ocurrida en un hogar de adultos mayores de Comuy, en Pitrufquén, donde 16 personas murieron producto de un incendio iniciado cerca de las 22:00 horas.

El Mandatario calificó lo ocurrido como “devastador” e instruyó revisar las condiciones de este tipo de recintos en todo el país, además de reforzar la prevención y fiscalización.

“Vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”, sostuvo.

El incendio dejó además a diez sobrevivientes, quienes fueron trasladados a albergues. Sólo tres pudieron posteriormente regresar con sus familias.

Kast agregó que el Gobierno acelerará propuestas para mejorar la seguridad de estos establecimientos y aseguró que se adoptarán las correcciones necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

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