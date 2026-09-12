Kast ordena revisar hogares de adultos mayores tras incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén

Las preguntas ahora apuntan a lo que ocurrió antes del incendio: si hubo alertas, si la fiscalización funcionó y si las condiciones del recinto eran adecuadas.

Ese fue el foco que puso este sábado el Presidente José Antonio Kast tras la tragedia ocurrida en un hogar de adultos mayores de Comuy, en Pitrufquén, donde 16 personas murieron producto de un incendio iniciado cerca de las 22:00 horas.

El Mandatario calificó lo ocurrido como “devastador” e instruyó revisar las condiciones de este tipo de recintos en todo el país, además de reforzar la prevención y fiscalización.

“Vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”, sostuvo.

El incendio dejó además a diez sobrevivientes, quienes fueron trasladados a albergues. Sólo tres pudieron posteriormente regresar con sus familias.

Kast agregó que el Gobierno acelerará propuestas para mejorar la seguridad de estos establecimientos y aseguró que se adoptarán las correcciones necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.