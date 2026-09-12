Sin autorización y bajo investigación: los nuevos antecedentes del hogar incendiado en Pitrufquén

Diez personas lograron sobrevivir al incendio que durante la noche afectó a la residencia de adultos mayores “El Edén”, en Pitrufquén. Seis de ellas permanecen en un albergue habilitado y otras cuatro fueron acogidas nuevamente por sus familias.

Mientras se organiza su reubicación, el Gobierno confirmó un antecedente clave sobre el establecimiento: el recinto no contaba con autorización para funcionar.

La tragedia dejó 16 personas fallecidas, 15 de ellas adultos mayores, y abrió una investigación destinada a establecer las circunstancias del siniestro y eventuales responsabilidades.

Según informó Carabineros, la persona que sería responsable de “El Edén” fue interrogada en calidad de imputada. Hasta ahora, sin embargo, no se ha comunicado una decisión procesal en su contra.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que la prioridad inmediata es asegurar la continuidad de los cuidados de quienes lograron salir con vida.

“Desde Senama estamos trabajando para apoyar a los sobrevivientes y reubicarlos en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores debidamente autorizados y que cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado”, sostuvo.

Desde que se conoció la emergencia, el equipo regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor se encuentra desplegado en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía.

Además, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, viajará a Pitrufquén para conocer directamente la situación y coordinar las acciones con las autoridades regionales.

La falta de autorización del establecimiento se suma así a los antecedentes que deberán ser considerados en la investigación sobre el funcionamiento del hogar y las condiciones en que se produjo el incendio.