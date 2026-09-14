Primera dama visitó en Valdivia a agrupación que buscan evitar el aborto en mujeres vulnerables

Durante la visita del Presidente José Antonio Kast a la región de Los Ríos, la primera dama, María Pía Adriasola, visitó una agrupación valdiviana “Encuentro”, cuyo objetivo es asistir a mujeres en condición de vulnerabilidad para evitar el aborto y entregar asistencia. Desde la organización aseguran ayudar a más de cien mujeres desde su creación en 2017.

La reunión se desarrolló en la iglesia Centro Cristiano en Valdivia. La instancia se dio con participación de mujeres que anteriormente fueron acompañadas por la organización.

Su presidenta, Mónica Voss, explicó que la primera dama conoció la agrupación a través de la actual delegada presidencial de Los Ríos, Vicky Carrasco. Según Voss, la representante de la región formó parte anteriormente del grupo, pero dejó la participación para ejercer en la política.

La agrupación “Encuentro” cuenta con solo cuatro voluntarias. Actualmente acompañan a dos embarazadas, pero aseguran orientar a más de cien mujeres en los años anteriores. La ayuda va dirigida a quienes sufren de dificultades económicas, emocionales o falta de respaldo familiar.

La presidenta de la agrupación explicó que los objetivos es acompañar a las mujeres que evalúan abortar por temor o falta de apoyo. La ayuda consta de apoyo con orientaciones sobre el cuidado de los bebés y entrega de alimentos, pañales, coches, obtenidos por donaciones. También entregarían orientación psicológica a mujeres que han decidido interrumpir su embarazo.

“Nosotros podemos darle un apoyo con el cual ella pueda decir, me animo a seguir con el embarazo. Nosotros igual les comentamos lo que significa un aborto, con algunos videos, cómo funciona la pastilla del aborto también, los riesgos que hay también, porque lamentablemente no se habla de los riesgos del aborto, ni de los riesgos; depende de qué aborto sea, si es con pastillas o si es con ya una intervención médica”, contó Voss a Biobío.