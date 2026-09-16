Se calentaron las aguas: Cambio de mando en Termas Geométricas de Coñaripe por fallas “graves”

La actual administración de las Termas Geométricas de Coñaripe dejará el cargo el próximo 30 de septiembre, tras más de 20 años de funcionamiento.

En un principio, la noticia causó sorpresa, por la forma en que se anunció y considerando que es uno de los destinos principales del turismo en la mencionada comunidad de la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos.

Por un comunicado en sus páginas de redes sociales, la administración se sinceró sobre su salida a concretarse a fines de mes. “Sentimos un poco de pena al cerrar esta bella etapa de Termas Geométricas a orillas del Parque Nacional Villarrica”, expresaron.

Sin embargo, para tranquilidad de quienes consideren este lugar para sus vacaciones, se mantendrán “las instalaciones que creamos en 2002 para crear unas nuevas en un lugar que les comunicaremos oportunamente. Muchas gracias por preferirnos. Hasta pronto”, cerraron el comunicado.

El administrador, Gustavo Aravena, relevó que las Termas Geométricas fueron “un proyecto de largo plazo, 25 años de arriendo de un campo que solo tenía en esos momentos 1 litro de agua por segundo y en la actualidad, dejó inscritos más de 17 litros por segundo de agua termal”. Sobre la modalidad del contrato, aseveró que “no era una consignación, no era una concesión; 2 años de este arriendo solo fueron utilizados en construir lo que no existía”.

Las aguas, eso sí, seguirán brotando puras y cristalinas de la madre tierra rondando los 40 grados, pero con otro nombre. La familia que habría identificado y encauzado los pulsos termales informó que se harán cargo de la administración del lugar bajo el nombre de “Termas Martini”.

Por medio de la red social Instagram, Patricio Martini, recalcó que “las Termas Geométricas no cierran para siempre”. Aquí es donde las aguas se calentaron entre la familia y la administración anterior.

“Lo que termina es la operación del arrendatario, por incumplimientos graves establecidos en la sentencia arbitral”, que “declaró terminado el contrato de arrendamiento y ordenó la restitución de los inmuebles, derechos y bienes a sus propietarios”, indicó.

“Las instalaciones continuarán funcionando bajo una nueva administración”, añadió. “Las aguas termales y las primeras instalaciones existían antes del arriendo”, enfatizó.

La existencia de un gran número de centros termales en la zona no es casualidad. Desde las cercanías del volcán Callaqui, en la Región del Biobío, hasta el Golfo de Penas, en la región de Aysén, surge la falla Liquiñe-Ofqui, conjunto de fallas geológicas que generan actividad volcánica.