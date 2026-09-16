Doctora Cecilia Piñera defiende a Boric tras llevar a su hija Violeta a la salud pública

La doctora y académica en pediatría Cecilia Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, defendió públicamente al exmandatario Gabriel Boric luego de sus declaraciones valorando la salud pública en Chile.

El pasado martes, Boric reveló que su hija Violeta estuvo una semana hospitalizada en la UTI del Hospital Dr. Exequiel González Cortés por un grave cuadro de neumonía. Al tiempo en que valoró que la niña se recuperó, el expresidente destacó a la red de atención de salud por su profesionalismo y dedicación.

“Hemos visto demasiadas veces como algunos en política despotrican contra la salud pública (donde por supuesto no se atienden) sin considerar a quienes en ella trabajan”, lanzó el exjefe de Estado.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, destacó en su red.

Un grupo de personas hicieron uso de su tiempo para criticar a Boric por usar la salud pública. Ante estos ataques, la pediatra Cecilia Piñera respaldó la atención que se le otorgó a la niña.

“Trabajo en ese hospital. Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña”, aseveró. Con un tono conciliador, poco común en tiempos de confrontación, trolls y opiniones vociferantes, reconoció que, en la salud pública “existen brechas importantes y mucho por mejorar. Pero también es justo reconocer lo que hacemos bien: la atención pediátrica pública en Chile, especialmente frente a enfermedades graves y complejas, es de un nivel que debemos valorar y cuidar”.

La médico finalizó remarcando que la calidad de la salubridad pública “no es mérito de un gobierno en particular. Es el resultado de décadas de políticas públicas que han trascendido gobiernos y, sobre todo, del enorme compromiso de miles de profesionales y trabajadores de la salud. También reconozcamos y valoremos las cosas que Chile sí hace bien”.