[Lo+Leído] Los F-35, el “téngase presente” de la FACH y Magallanes

Distintas fuentes coinciden en que los dichos del general Milton Zablah son una suerte de notificación de la Fuerza Aérea hacia Argentina o hacia el Gobierno chileno, en términos de su interés en contar con aviones de quinta generación para remplazar los viejos F-5.

El general de la FACH Milton Zablah afirmó que el F-35 es una de las opciones consideradas para reemplazar los F-5 Tiger III que operan en Magallanes, aunque no la única; previamente, el Ministerio de Defensa había señalado que Chile no tiene restricciones de Estados Unidos para adquirirlos.

Las declaraciones se produjeron después de dichos de militares y políticos argentinos sobre la soberanía del estrecho de Magallanes, mientras Argentina compró 24 F-16 usados y busca financiamiento para adquirir tres submarinos Scorpene; Perú, en tanto, está comprando 12 F-16 modernos.

Zablah, actual director de Planificación y Doctrina de la FACH, tiene 53 años, ingresó en 1990 a la Escuela Capitán Ávalos y anteriormente fue director de la Escuela de Aviación, agregado aéreo en Reino Unido y secretario general de la institución.

El académico Alberto Rojas sostuvo que Chile podría optar por más F-16, F-18 o aviones de quinta generación como el F-35, aunque una eventual compra implicaría procesos prolongados y cambios en infraestructura, formación, comunicaciones, radares y entrenamiento.

Robert Funk planteó que los dichos de Zablah podrían estar dirigidos más al Gobierno que a Argentina y vinculó el escenario regional con la relación entre Chile y Estados Unidos, el canal de Panamá, la cooperación estadounidense con Perú y la importancia estratégica de Magallanes. Sigue leyendo en El Mostrador