[Lo+Leído]Jefe de la PDI de Atacama renuncia tras indagatoria de asuntos internos

Personal policial allanó su oficina, en la PDI de Copiapó, y requisó equipos electrónicos. Pese a que se trata de un integrante del alto mando, la Policía de Investigaciones no ha emitido pronunciamiento alguno.https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/14/jefe-de-la-pdi-de-atacama-renuncia-tr

El prefecto inspector Patricio Barrios Medina, jefe de la Región Policial de Atacama de la PDI e integrante del alto mando, renunció a la institución tras una indagatoria del Ministerio Público.

Durante el fin de semana, detectives del Departamento V allanaron su domicilio particular en Copiapó.

Hasta el momento, la PDI no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso, en medio de rumores sobre la eventual detención de más oficiales por casos de corrupción.

Antes de asumir en Atacama, Barrios fue jefe de la Prefectura Sur de Santiago, de la prefectura de Coyhaique y de la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad.

Según radio Bío Bío, la investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente, también incluyó un allanamiento a su oficina con incautación de equipos electrónicos y estaría vinculada a hechos ocurridos en 2024 en Puente Alto por los que Barrios podría tener responsabilidad. Sigue leyendo en El Mostrador