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[Lo+Leído]Jefe de la PDI de Atacama renuncia tras indagatoria de asuntos internos
Personal policial allanó su oficina, en la PDI de Copiapó, y requisó equipos electrónicos. Pese a que se trata de un integrante del alto mando, la Policía de Investigaciones no ha emitido pronunciamiento alguno.https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/14/jefe-de-la-pdi-de-atacama-renuncia-tr
- El prefecto inspector Patricio Barrios Medina, jefe de la Región Policial de Atacama de la PDI e integrante del alto mando, renunció a la institución tras una indagatoria del Ministerio Público.
- Durante el fin de semana, detectives del Departamento V allanaron su domicilio particular en Copiapó.
- Hasta el momento, la PDI no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso, en medio de rumores sobre la eventual detención de más oficiales por casos de corrupción.
- Antes de asumir en Atacama, Barrios fue jefe de la Prefectura Sur de Santiago, de la prefectura de Coyhaique y de la Brigada de Investigación Criminal de esa ciudad.
- Según radio Bío Bío, la investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente, también incluyó un allanamiento a su oficina con incautación de equipos electrónicos y estaría vinculada a hechos ocurridos en 2024 en Puente Alto por los que Barrios podría tener responsabilidad.