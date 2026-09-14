Jefe de la PDI de Atacama renuncia tras indagatoria de asuntos internos

Esta tarde trascendió que el Prefecto Inspector Patricio Barrios Medina, jefe de la Región Policial de Atacama de la Policía de Investigaciones, e integrante del alto mando de la institución, renunció a esta luego de una indagatoria del Ministerio Público que, este fin de semana, incluyó un allanamiento a su domicilio particular, en Copiapó, por parte de detectives del Departamento V de la policía civil.

Hasta el momento la policía no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, en medio de una oleada de rumores relativos a la detención de más oficiales de la PDI por casos de corrupción.

Antes de ser destinado a Copiapó, a fines del año pasado, Barrios se desempeñaba como jefe de la Prefectura Sur de Santiago. Previo a ello, fue jefe de la prefectura de Coyhaique y jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la misma ciudad.

Según radio Bío Bío, a cargo de las pesquisas que catapultaron la renuncia de Barrios se encuentra la Fiscalía Metropolitana Occidente. La misma emisora indica que también fue allanada su oficina, desde la que se incautaron equipos electrónicos, en el marco de una investigación que -indica el mismo medio- tendría relación con hechos acaecidos en 2024 en Puente Alto “por los que podría tener cierta responsabilidad”.