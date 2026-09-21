Podría ir a la cárcel: Futbolista suizo Granit Xhaka admitió fraude sobre su vacunación contra covid

El mediocampista del Sunderland inglés y capitán de la selección de fútbol de Suiza, Granit Xhaka, fue apartado del combinado de su país este lunes tras confesar que su certificado de vacunación contra la covid-19 era falso.

Xhaka, de 33 años, está siendo investigado por la Fiscalía de la ciudad de Lucerna por admitir que consiguió un certificado falso sobre su inoculación en la época de la pandemia. “Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”, aseveró el volante helvético en un comunicado.

Según él, la mentira provino por su “profunda desconfianza hacia la vacuna”, pero todavía se desconoce para qué fines falsificó el documento ni tampoco se sabe cuánto tiempo le utilizó.

La Asociación Suiza de Fútbol, en tanto, agradeció la honestidad de Xhaka a la hora de revelar el asunto. “Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”, agregaron.

Lo que el medio deportivo español Marca consignó que “según la legislación suiza, la falsificación de documentos puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión, aunque la posible condena dependería de las circunstancias concretas del caso”. Es decir, el ex-Arsenal podría recibir una pena de cárcel efectiva ante su delito.

Xhaka es el jugador con más partidos disputados en la historia de Suiza, que llegó hasta cuartos de final del Mundial 2026. En la próxima ventana de fútbol internacional, la selección partirá enfrentando a Macedonia del Norte el 26 de septiembre en Skopie y el 29 del mes ante Escocia en Glasgow.

Durante el resto de la fecha, los helvéticos recibirán en Lucerna a Eslovenia y a los normacedonios el 3 y 6 de octubre, respectivamente.