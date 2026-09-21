Socio de Má Botanics acusa falsificación de denuncia que originó Operación Ámsterdam

La defensa de Matías Landerer, uno de los principales socios de Má Botanics, presentó una querella por falsificación de instrumento público y otros delitos, en la que acusa que la denuncia que dio origen a la Operación Ámsterdam habría sido adulterada por funcionarios de Carabineros.

La acción penal fue ingresada por la abogada Rocío Berríos ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique y fue declarada admisible durante la semana pasada. Según publicó La Tercera, la defensa sostiene que el documento que habría permitido iniciar las pesquisas corresponde a una denuncia que nunca fue presentada por William Vásquez, quien aparece como su supuesto autor.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el fiscal Hernán Libedinsky, indaga delitos relacionados con la venta de cannabis medicinal a través de la Corporación Dispensario Nacional. La supuesta denuncia fue utilizada como uno de los antecedentes para solicitar las primeras interceptaciones telefónicas.

La “prueba cero”

De acuerdo con la querella, Vásquez concurrió a dependencias de Carabineros en 2024 para solicitar información sobre un proyecto de dispensario medicinal y evaluar un eventual contrato con Má Botanics, empresa que abastecía a Dispensario Nacional. La defensa afirma que nunca presentó una denuncia por infracción a la Ley de Drogas.

“Según dicha denuncia, de acuerdo con este oficio, Vásquez obtendría ‘marihuana’ de parte de una empresa de Talca llamada Má Botanics ‘para después cultivarla’”, señala el escrito, que califica esa versión como falsa y sostiene que el oficio habría sido falsificado.

La acción agrega que, durante la audiencia de formalización, la Fiscalía habría entregado tres versiones distintas sobre el origen de la investigación: primero, que el OS7 de Aysén recibió una denuncia; luego, que la policía denunció los hechos en uso de sus facultades; y finalmente, que la causa se inició de oficio.

La defensa afirma que ninguna de esas explicaciones tendría respaldo en la carpeta investigativa y acusa que tampoco se les ha permitido acceder a una copia del oficio que contiene la supuesta denuncia.

Solicitud de cambio de fiscalía

La querella también cuestiona los informes elaborados a partir de las interceptaciones telefónicas realizadas a Landerer. Según Berríos, la Fiscalía habría interpretado erróneamente conversaciones sobre operaciones comerciales lícitas y las habría utilizado para sostener que los involucrados conocían actividades vinculadas al cultivo, elaboración y comercialización de drogas.

“Resulta inaceptable que estas interceptaciones telefónicas y otras medidas intrusivas se hayan practicado sin verificar la información proporcionada por la policía ni tampoco realizar diligencias mínimas de investigación”, sostuvo la abogada.

La defensa pidió que el tribunal oficie al fiscal nacional y remita los antecedentes para que la nueva investigación quede a cargo de un persecutor externo a la Región de Aysén. El objetivo es evitar que el fiscal Libedinsky investigue a funcionarios de la propia fiscalía y a policías que participaron en la Operación Ámsterdam.