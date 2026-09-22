“Alguien no está haciendo la pega”: UDI y libertarios apuntan a Segpres por reforma migratoria

El voto que faltó para aprobar la reforma que buscaba ampliar los plazos de detención para concretar expulsiones administrativas abrió un flanco para el ministro de la Segpres, José García Ruminot. Desde sectores de la derecha —el Partido Nacional Libertario y la UDI— responsabilizaron al Gobierno por no asegurar los apoyos, mientras en RN salieron a defender al secretario de Estado y trasladaron parte de la responsabilidad a los propios partidos.

La reforma obtuvo este martes 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, uno menos de los 89 que necesitaba para alcanzar el quórum de cuatro séptimos. El resultado estuvo marcado por abstenciones de parlamentarios con los que el Ejecutivo esperaba contar y por ausencias dentro del propio oficialismo.

“Alguien no está haciendo la pega”

Una de las críticas más duras llegó desde el PNL —partido de derecha que no integra la coalición de Gobierno—. La diputada Paulina Muñoz sostuvo que “efectivamente, es una responsabilidad del Gobierno” y cuestionó directamente el trabajo político previo a la votación.

“Alguien no está haciendo la pega, porque si se pierde una norma tan importante para un control efectivo de la inmigración irregular por un voto es porque no hubo una coordinación adecuada o hubo demasiada confianza en que los votos estaban de sobra”, afirmó.

Muñoz apuntó además a la contradicción entre los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en materia fronteriza y el fracaso legislativo. “No se pueden dejar estas cosas al azar”, señaló, agregando que, si el Gobierno impulsa medidas para reforzar el control migratorio, “no se está haciendo la pega completa” cuando una iniciativa de ese tipo termina cayendo por un sufragio.

“No puedes perder por un voto”

El jefe de bancada Hans Marowski también calificó el resultado como un fracaso para una iniciativa que consideraba relevante dentro de la política migratoria del Presidente José Antonio Kast. “No puedes perder por un voto”, sostuvo.

Su par, el diputado libertario Álvaro Jofré, fue todavía más directo contra la conducción de la Segpres. “Cuando un gobierno tiene una iniciativa prioritaria, la responsabilidad de la Segpres es hacer el trabajo político, coordinar, conversar con los parlamentarios y asegurar que los votos estén en la Sala”, afirmó.

“No basta con decir que hubo imponderables. Faltó un voto, uno solo”, agregó Jofré. A su juicio, si la iniciativa constituía una prioridad para La Moneda, la cartera encabezada por García Ruminot debía llegar a la votación con los apoyos asegurados: “La seguridad y el control migratorio no pueden quedar entregados a la improvisación”.

“No puede volver a ocurrir”

Las críticas también aparecieron dentro del oficialismo. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, afirmó que la Segpres debió actuar con mayor rigor y advirtió que el Gobierno no podía descansar en respaldos opositores que finalmente podían no materializarse.

“El Gobierno no debe confiar en los votos de la oposición, sino que tiene que asegurar y afirmar que estén los propios”, señaló. Weisse cuestionó particularmente que, existiendo una votación con quórum constitucional, parlamentarios oficialistas participaran de la gira presidencial en Estados Unidos y planteó que ese riesgo debió anticiparse, incluso evaluando postergar la discusión.

La diputada calificó lo ocurrido como una situación “muy negativa” y pidió sacar lecciones del episodio: “No puede volver a ocurrir y eso significa más coordinación y conversación previa respecto a sumar los votos”.

“El ministro García no es el inspector del curso”

Pero no todos apuntaron a García Ruminot. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, salió a respaldarlo y sostuvo que la responsabilidad por las ausencias también recae en los partidos y sus respectivos comités parlamentarios.

“El ministro García no es el inspector del curso, no es la mamá a cargo de alguna persona”, afirmó. Schalper sostuvo que no corresponde exigir al titular de la Segpres que tramite los permisos constitucionales de los parlamentarios o que los lleve “de la mano a la Sala”, y emplazó a los socios del Gobierno a realizar una autocrítica.

La disputa se abrió después de que los republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert no participaran de la votación por encontrarse en Estados Unidos junto al Presidente Kast. A ello se sumaron las abstenciones de diputados del PDG, con quienes La Moneda había mantenido conversaciones para conseguir respaldo. Desde sectores oficialistas han sostenido que, antes de la sesión, daban por disponibles los votos necesarios para aprobar la reforma.