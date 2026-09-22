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Emiten alarma meteorológica por lluvias intensas con isoterma cero alta desde La Araucanía al sur PAÍS Agencia UNO

Emiten alarma meteorológica por lluvias intensas con isoterma cero alta desde La Araucanía al sur

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las precipitaciones afectarán mayormente a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, pero una alerta paralela avisa de lluvias desde el Maule, Ñuble y Biobío durante similar periodo de tiempo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Dirección Meteorológica de Chile alertó por un río atmosférico de categoría 3-4 con isoterma cero alta (hasta 2.800 m) entre La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre. Se esperan lluvias de hasta 120 mm en sectores precordilleranos y cordilleranos, lo que eleva el riesgo de crecidas, desbordes y remociones en masa al caer lluvia en zonas habitualmente nevadas. También se mantiene alerta por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma alta entre Maule, Ñuble y Biobío.
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La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta entre las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El río atmosférico, de categoría 3-4, afectaría a sectores precordilleranos y cordilleranos de estas tres regiones entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

Las estimaciones de la entidad meteorológica indican que, en ciertas zonas, las lluvias podrían superar los 120 milímetros en ambos días. Aunque estas regiones sean zonas habitualmente lluviosas, la preocupación se genera por la alerta paralela de isoterma alta, que rondará los 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Esta combinación hace que caiga mucha lluvia en lugares donde habitualmente cae nieve, lo que aumenta el riesgo de crecidas y desbordes de esteros, ríos y cauces de agua, como también la posibilidad de aluviones y remociones en masa.

La Dirección Meteorológica de Chile mantuvo la vigencia de una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes con las mismas características e isoterma cero alta entre Maule, Ñuble y Biobío.

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Los montos de precipitación proyectados por región serán:

Región de La Araucanía:

• Precordillera: 80-120 mm.
• Cordillera: 80-120 mm.
• Isoterma cero: 2.800 metros.

Región de Los Ríos:

• Valle: 70-110 mm.
• Precordillera: 80-120 mm.
• Cordillera: 90-110 mm.
• Isoterma cero: 2.600 metros.

Región de Los Lagos:

• Cordillera Costa: 70–110 mm.
• Precordillera: 90–120 mm.
• Cordillera Austral: 90–120 mm.
• Isoterma cero: 2.300–2.700 m.

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