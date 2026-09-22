Futuro verde en marcha: refugio marino donde pescadores artesanales e indígenas custodian el océano

Buenas noticias llegan de la costa de Huiro, en la comuna de Corral, Región de Los Ríos. En este lugar una comunidad de pescadores artesanales decidió transformar una parte de su propio territorio marino en un espacio de recuperación para la biodiversidad.

Se trata del Refugio Marino de Guadei, una zona de protección no extractiva de 15 hectáreas inserta dentro del Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB Guadei), impulsada por la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro, junto a The Nature Conservancy (TNC) Chile y Fundación Capital Azul.

La iniciativa nace desde la experiencia de una comunidad que ha visto cómo algunas especies comenzaron a disminuir con el paso de los años y que decidió establecer una zona de resguardo para favorecer su recuperación. El refugio busca proteger especies como la sierra, el loco y las viejas, pero también fortalecer una relación histórica entre la pesca artesanal y el cuidado del mar. “La pesca artesanal también es guardiana de su maritorio”, señaló Horacio Antillanca, secretario de la Asociación Indígena de Pescadores de Huiro, al explicar la motivación detrás del proyecto.

El modelo de Guadei se basa en la idea de que conservación y actividad productiva no necesariamente son opuestas. Al estar dentro de una AMERB, el refugio permite que una parte del ecosistema quede protegida de la extracción para favorecer la recuperación de poblaciones marinas, generando beneficios que pueden extenderse hacia zonas vecinas donde continúa la actividad pesquera. Desde TNC Chile explican que experiencias de este tipo han mostrado mayores niveles de abundancia y biomasa de especies de interés pesquero dentro de áreas protegidas que en sectores abiertos a la extracción.

La experiencia también busca convertirse en un espacio de aprendizaje comunitario. Como parte de su implementación, estudiantes de la escuela de Corral participan en recorridos educativos intermareales junto a pescadores de Huiro y equipos de conservación, combinando conocimientos locales y científicos para conocer la biodiversidad que se intenta proteger. Además, el refugio contará con un panel interpretativo instalado en la costa para acercar la información del ecosistema marino a residentes y visitantes.

Para las organizaciones que participan del proyecto, Guadei representa una oportunidad de ampliar un modelo de conservación comunitaria que hasta ahora había tenido mayor desarrollo en la zona central del país. La apuesta es que las comunidades costeras puedan asumir un papel activo en la protección de los ecosistemas marinos frente a amenazas como la presión sobre los recursos y el cambio climático, demostrando que la protección del océano también puede construirse desde quienes dependen diariamente de él.