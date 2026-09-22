Trama bielorrusa: Silber queda con arresto domiciliario total tras formalización por soborno

El exdiputado y abogado Gabriel Silber quedó este martes con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizado por soborno y lavado de activos en la trama bielorrusa del caso Audio.

La Fiscalía le atribuye recibir pagos de Belaz Movitec junto con sus entonces socios Eduardo Lagos y Mario Vargas. La tesis fiscal apunta a pagos para beneficiar a la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a cambio de fallos favorables al consorcio e influencia sobre otros magistrados. Codelco debió pagar $17 mil millones.

Silber manifestó tranquilidad y reiteró su disposición a colaborar con la investigación.

La investigación examina los pagos asociados a las asesorías que el estudio jurídico integrado por Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos prestó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. La empresa mantenía una millonaria disputa judicial con Codelco por un contrato minero.

Entre los antecedentes que la Fiscalía prevé abordar figura un peritaje financiero que identificó pagos por cerca de $95 millones a Silber. Según informó previamente Radio ADN, los recursos estarían vinculados a las asesorías realizadas por el estudio jurídico al consorcio. La procedencia de esos pagos y su eventual relación con los delitos imputados forman parte de las materias investigadas.

La tesis del Ministerio Público apunta a que los abogados habrían entregado sobornos a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para conseguir resoluciones favorables a Belaz Movitec en su conflicto con la estatal. Se trata de imputaciones que deberán debatirse en el proceso judicial: la formalización no constituye una declaración de culpabilidad.

Silber trabajaba en el mismo estudio que Vargas y Lagos. Desde su entorno han señalado que el exdiputado mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, ha entregado información, abierto sus cuentas bancarias y participado en distintas diligencias.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.