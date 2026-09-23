Confech llama a paro nacional estudiantil por Ley de Presupuesto 2027

La Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, convocó un paro nacional para el próximo 1 de octubre para manifestarse contra la Ley de Presupuestos 2027.

El llamado está dirigido principalmente a estudiantes y organizaciones de todo Chile, como también otros actores del mundo de la educación y de la sociedad civil como la CUT, la Coordinadora Feminista 8M y organizaciones de la enseñanza parvularia. La consigna de la movilización es “Ni un peso menos para la educación”.

La demanda principal de los estudiantes organizados es protestar ante la posibilidad de que se reduzcan, mediante la Ley de Presupuesto, los recursos destinados a la educación pública. Asimismo, cuestionan que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, no ha dialogado lo suficiente ni recogido sus planteamientos, según la presidenta de la FECh y vocera nacional de la Confech, Laura Mlynarz.

“Exigimos que la ministra María Paz Arzola rompa con su ausencia inédita y defienda el presupuesto de su cartera en lugar de entregárselo en bandeja al ministro Quiroz. Si el gobierno insiste en ignorar a los estudiantes, nos encontrará unidos y movilizados en todo Chile”, aseveró la dirigenta.

El vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo, recalcó, por su parte, que la discusión del presupuesto de la nación debe considerar, además de la enseñanza superior, áreas como educación parvularia, investigación, formación técnico-profesional y evitar la deserción.

“Financiar el acceso es indispensable, pero también hay que financiar las condiciones que permiten que los estudiantes permanezcan, aprendan y se titulen. El presupuesto finalmente revela cuáles son las capacidades que el país quiere fortalecer”, aseveró.

Este martes, antes del anuncio del paro nacional, desórdenes obligaron a cortes y desvíos de tránsito en las inmediaciones del Instituto Nacional y el Liceo Barros Borgoño, en pleno centro de Santiago.