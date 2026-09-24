Sistema frontal en La Araucanía: setenta viviendas afectadas por desbordes de ríos en Carahue

Aproximadamente setenta viviendas fueron afectadas por el desborde de los ríos Centinela y San Juan en el pueblo de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

Debido al sistema frontal que afecta al territorio, los equipos de emergencia han estado trabajando para ayudar a las familias por el ingreso de agua a sus viviendas. Ya se encuentra en gestión la habilitación de albergue. No se ha descartado pedir ayuda a nivel central por la magnitud de personas afectadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró Alerta Roja para la provincia de Cautín tras los desbordes de ríos en Carahue. En la costa de la región de La Araucanía se presentan desembocaduras que afectan viviendas y las calles con un acumulado de más de 200 milímetros de agua.

#SENAPREDAraucanía Se declara Alerta Roja por desborde para la Provincia de Cautín. Infórmate https://t.co/LKZ4lA1AUV pic.twitter.com/74meJWeUyg — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

El sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur del país activó alertas y evacuación para más territorios. En la región de La Araucanía, Senapred también llamó a evacuar los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, de la comuna de Pucón, por el desborde de los ríos Trancura, Claro y Luicura.

Además, se ordenó evacuar los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, por desbordamiento en ribera de los ríos Maichin y Trancura. Además, se pidió precaución y evitar la zona del río Donguil en Gorbea.

Durante esta mañana, Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco por desbordes. También se ordenó evacuar zonas cercanas a los ríos Pichilo.