Escudo de las Américas: Presidente Kast descarta intervención militar y tensión con China

José Antonio Kast buscó cerrar este miércoles los dos principales flancos abiertos por la incorporación de Chile al Escudo de las Américas: una eventual presión de Estados Unidos para entrar al mecanismo y sus posibles efectos sobre la relación con China. Desde Nueva York, el Presidente negó ambas hipótesis y recalcó que el compromiso asumido por Chile está circunscrito al combate contra el crimen organizado transnacional.

“La única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”, afirmó al término de su tercera jornada en la Asamblea General de Naciones Unidas. La controversia había escalado luego de que el excanciller Mariano Fernández afirmara que el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, había transmitido que para Chile era “muy difícil no adherir” ante la posición de Washington.

Kast también descartó que la adhesión abra la puerta a operaciones militares. “En ningún momento nosotros hemos planteado una intervención militar de ningún tipo para enfrentar al crimen organizado”, señaló. Según explicó, tanto el Escudo de las Américas como el Compromiso de Santiago, suscrito en mayo, responden a la necesidad de coordinar a distintos países frente a organizaciones que operan cruzando fronteras.

“En esa línea no ha cambiado en nada nuestra posición”, insistió. Y añadió que cualquier interpretación distinta corresponde a “algún analista, comentarista”, porque el Gobierno mantiene, dijo, “una sola línea: el combate sin cuartel al crimen organizado”.

“Tenemos muy buenas relaciones comerciales con China”

El Presidente enfrentó además las dudas sobre el impacto que un mayor alineamiento en seguridad con Washington podría tener sobre China, principal socio comercial de Chile. Kast separó ambos planos y sostuvo que no existe incompatibilidad entre integrar el mecanismo y mantener los vínculos económicos con Beijing.

“Tenemos muy buenas relaciones comerciales con China, es uno de los principales socios comerciales, y la mayoría de nuestros productos mineros se le venden a China”, afirmó. A su juicio, no existe “ninguna contradicción” entre perseguir el crimen organizado, reforzar el control fronterizo y mantener relaciones comerciales con los países que compran productos chilenos.

Kast aprovechó el punto para destacar la gestión de Pérez Mackenna en la apertura de mercados y sostuvo que ese trabajo se ha reflejado en el aumento de las exportaciones durante los últimos meses.

Las explicaciones llegan un día después de que Chile formalizara su incorporación al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por la administración de Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado. La decisión ha generado cuestionamientos en el Congreso por sus eventuales alcances militares y geopolíticos, particularmente respecto de la relación con China.

En el mismo punto de prensa, Kast volvió sobre su bilateral con Delcy Rodríguez y sostuvo que la relación con Venezuela avanzará “paso a paso”: primero mediante la reactivación consular y, eventualmente, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas durante los próximos meses.