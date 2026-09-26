Gobierno busca replicar centro de alcoholemias y constatación de lesiones de Puerto Montt

La ministra de Salud, May Chomali, valoró el modelo implementado en Puerto Montt para trasladar las alcoholemias y constataciones de lesiones fuera de los servicios de urgencia y anunció que buscará replicarlo en otras zonas del país.

La iniciativa contempla la habilitación de un Centro de Constatación de Lesiones y Alcoholemia en dependencias del ex Hospital Base de Puerto Montt. De acuerdo con La Tercera, el proyecto se desarrolló mediante un convenio entre el Hospital Puerto Montt, la Municipalidad de Puerto Montt y el Servicio de Salud del Reloncaví, con colaboración de las policías y otros organismos públicos.

“Estoy gratamente sorprendida de lo que estoy viendo acá, no solamente por lo que significa esta instalación, sino por cómo se concretó, con un trabajo conjunto entre la PDI, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Justicia, los Carabineros, el Servicio de Salud, el Municipio, el Hospital”, afirmó la secretaria de Estado.

Chomali agregó que la coordinación interinstitucional observada en la capital de Los Lagos podría convertirse en un modelo para otras comunas. “Poner de acuerdo a todas esas instituciones es realmente muy sorprendente, y ojalá sea un modelo que podamos replicar”, sostuvo.

Descongestionar las urgencias

El objetivo del nuevo centro es evitar que las personas que acuden a una urgencia por un problema de salud compartan los espacios de atención con quienes requieren una constatación de lesiones o una alcoholemia. La medida también apunta a disminuir las horas que funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y otras policías permanecen en recintos asistenciales acompañando esos procedimientos.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, señaló que estas diligencias se realizaban principalmente en la urgencia del hospital o en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAR), con la presión que ello implicaba para ambos establecimientos.

Según expuso, los policías podían destinar entre dos y hasta ocho horas a acompañar estos trámites, período en que quedaban fuera de sus labores de patrullaje. El general Jorge Valdivia, jefe de Zona Los Lagos de Carabineros, sostuvo que el nuevo esquema podría reducir considerablemente esos tiempos. “Esperamos que esto se transforme efectivamente en mayor cantidad de carabineros en la calle y por más tiempo”, dijo.

Horario y demanda

El centro funcionará todos los días entre las 08:00 y las 00:00 horas. Durante la madrugada, las alcoholemias y constataciones de lesiones seguirán realizándose en los servicios de urgencia de la Atención Primaria de Salud.

El Hospital Puerto Montt realiza actualmente cerca de cinco alcoholemias al día, unas 150 mensuales. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 2.844 prestaciones vinculadas a alcoholemias y constataciones de lesiones, de las cuales el 69,3 % se concentró precisamente en el horario que cubrirá el nuevo recinto.

La mayor demanda se registra entre las 14:00 y las 19:59 horas. El delegado presidencial de Los Lagos, Cristián Palma, destacó la coordinación que dio origen al proyecto y planteó que la experiencia pueda extenderse a otras comunas del país.