Partidos oficialistas reprochan a Bachelet y Boric sus críticas al Escudo de las Américas

Los presidentes de los cuatro partidos oficialistas respondieron este sábado a Michelle Bachelet y Gabriel Boric por su llamado al Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en el Escudo de las Américas. En una declaración conjunta, les reprocharon haber cuestionado la adhesión sin conocer, a juicio de las colectividades, sus alcances, condiciones y resguardos.

El pronunciamiento fue suscrito por los presidentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Republicano. Los dirigentes calificaron de “especialmente grave” que ambos exmandatarios formularan sus reparos sin conocer directamente los términos bajo los cuales el Gobierno tomó la decisión.

Las colectividades sostuvieron que quienes han ejercido la Presidencia conservan una responsabilidad institucional después de dejar el cargo. Por ello, plantearon que las intervenciones de Bachelet y Boric en política exterior debían considerar tanto las complejidades de esa materia como las atribuciones del Presidente en ejercicio.

La disputa por la soberanía

El comunicado también rechazó el reparo de los expresidentes sobre una eventual subordinación de la política exterior chilena. Los timoneles consideraron “inadmisible” cuestionar la soberanía del país sin contar, según ellos, con los antecedentes que sustentan la incorporación al Escudo de las Américas.

En defensa de la decisión de Kast, afirmaron: “Chile es un país soberano precisamente porque tiene la facultad de decidir con quién coopera”. Agregaron que la coordinación con otras naciones frente al crimen organizado transnacional constituye, desde su perspectiva, un ejercicio de soberanía.

Los partidos respaldaron además las facultades del Mandatario para conducir la política exterior y rechazaron que se ponga en duda su actuación en defensa de los intereses del país. Cerraron su declaración calificando la postura de Bachelet y Boric como “especialmente desafortunada e insalvablemente mezquina”, porque, a su juicio, lleva una diferencia política al terreno de la soberanía nacional.

Aunque el comunicado afirma que existen condiciones y resguardos para la adhesión, no precisa cuáles son. Ese es el punto que sigue sin quedar despejado en la respuesta de los partidos a los exmandatarios.