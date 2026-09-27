PDG condiciona apoyo a Rau en Sala Cuna: exige blindar Seguro de Cesantía y limitar copagos

Otro de los puntos de tensión fue la decisión del Ejecutivo de tramitar con discusión inmediata. Desde la oposición cuestionaron que la Cámara disponga de un plazo acotado para revisar la iniciativa. “El proyecto no puede ser discutido en dos o tres días”, dijo la diputada Gael Yeomans (FA).

PDG condiciona sus votos para Sala Cuna Universal

El Partido de la Gente respalda avanzar con el proyecto, pero exige modificaciones antes de comprometer sus votos. Sus reparos se concentran en el financiamiento, los copagos y la disponibilidad de salas cuna en regiones.

El Partido de la Gente respalda avanzar con el proyecto, pero exige modificaciones antes de comprometer sus votos. Sus reparos se concentran en el financiamiento, los copagos y la disponibilidad de salas cuna en regiones. Gobierno insiste en usar recursos ligados al Seguro de Cesantía

El Ejecutivo busca financiar el Fondo de Sala Cuna con una cotización de 0,35% del empleador, compensada por una reducción equivalente del aporte al Seguro de Cesantía. La fórmula fue rechazada en el Senado, pero el ministro Tomás Rau anunció que insistirá en ella en la Cámara.

El Ejecutivo busca financiar el Fondo de Sala Cuna con una cotización de 0,35% del empleador, compensada por una reducción equivalente del aporte al Seguro de Cesantía. La fórmula fue rechazada en el Senado, pero el ministro Tomás Rau anunció que insistirá en ella en la Cámara. PDG exige blindar la protección frente al desempleo

La diputada Tamara Ramírez pidió antecedentes técnicos y proyecciones sobre la sostenibilidad del fondo a 5, 10 y 15 años. La bancada rechaza que la nueva política termine debilitando otros mecanismos de protección de los trabajadores.

La diputada Tamara Ramírez pidió antecedentes técnicos y proyecciones sobre la sostenibilidad del fondo a 5, 10 y 15 años. La bancada rechaza que la nueva política termine debilitando otros mecanismos de protección de los trabajadores. Copago y cobertura regional son otros nudos

El PDG busca establecer límites al copago para impedir que familias queden fuera por no poder financiar la diferencia entre el aporte estatal y el costo real. También exige medidas para aumentar la oferta de salas cuna en regiones, provincias y comunas con déficit de cobertura.

El PDG busca establecer límites al copago para impedir que familias queden fuera por no poder financiar la diferencia entre el aporte estatal y el costo real. También exige medidas para aumentar la oferta de salas cuna en regiones, provincias y comunas con déficit de cobertura. Discusión inmediata genera cuestionamientos

La oposición cuestionó el breve plazo para analizar el proyecto. Rau se mostró dispuesto a renovar la urgencia para realizar audiencias, aunque el Gobierno mantiene como objetivo que la iniciativa sea despachada por el Congreso a más tardar en enero. Si quieres leer la nota completa sigue este link:

PDG condiciona apoyo a Rau en Sala Cuna: exige blindar Seguro de Cesantía y limitar copagos Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.