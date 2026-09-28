Andes Iron desiste ante la Suprema y se confirma rechazo judicial a Dominga

Andes Iron presentó ante la Corte Suprema un escrito para desistirse de todos los recursos interpuestos contra el último rechazo del proyecto minero-portuario Dominga. La decisión pone fin a la estrategia judicial desplegada tras el rechazo confirmado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2026, dejando vigente la resolución del Comité de Ministros que había desestimado el proyecto.

El desistimiento se produjo cuando la causa ya estaba en acuerdo en el máximo tribunal, por lo que no habrá sentencia de la Suprema.

“La causa se encontraba en acuerdo, es decir, la decisión estaba tomada por los Ministros de la Corte y solo restaba la redacción del fallo. El efecto que tiene esta acción de la empresa es que no se dictará sentencia y, en consecuencia, volvemos a lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había dejado firme el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga”, explicó Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

Andes Iron dio una explicación distinta sobre el propósito de su decisión. En una declaración pública, sostuvo que la tramitación de sus recursos había detenido el avance de solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros. La compañía afirmó que optó por desistirse para permitir que esas solicitudes sigan su curso. En otras palabras abandonó la estrategia de judicialización que la misma empresa inició para centrar sus esfuerzos en aprobar el proyecto por la vía política.

“En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”, aseguró la compañía en el comunicado.

Cuestionamientos por las obras

El desistimiento ocurre después de que Andes Iron anunciara el inicio de obras, decisión cuestionada por comunidades y organizaciones que sostienen que el proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental firme. Los antecedentes entregados por esas organizaciones también señalan que informes de la Corporación Nacional Forestal constataron corte y destrucción de vegetación nativa protegida sin autorización en el área de influencia de Dominga.

“Esto prueba que las maniobras de Dominga por hacernos creer que estaba aprobada era solo un intento comunicacional, querer debilitarnos e infundir miedo, pero nunca lo lograrán, este actuar hace pensar que no saben cómo salvar su proyecto”, afirmó Gabriel Molina, pescador de La Higuera.

La vocera de la Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo, Nancy Duman, recordó los anteriores rechazos ambientales del proyecto. Por su parte, la vocera de MODEMA y habitante de Los Choros, Carolina Bahamones, cuestionó una eventual salida política para la iniciativa. La tramitación de las solicitudes de invalidación mencionadas por Andes Iron sigue siendo una arista pendiente.