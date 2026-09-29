Tras tropiezos y fuego amigo, Kast asume negociación del Presupuesto 2027 y agenda de seguridad

El Presidente José Antonio Kast concentrará en Cerro Castillo dos negociaciones legislativas. Este martes reunirá a los parlamentarios oficialistas para abordar los ejes del Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso el miércoles. A la mañana siguiente recibirá a quienes presiden las comisiones encargadas de tramitar sus proyectos de seguridad, en medio de los reveses que ha sufrido esa agenda en la Cámara.

La primera cita comenzará a las 19:00 con los jefes de bancada y continuará media hora después con un encuentro ampliado de diputados y senadores. El desayuno de seguridad está previsto para el miércoles a las 7:30.

La convocatoria presupuestaria llega después del rechazo, por un voto, de una reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes en situación irregular. Ese resultado provocó recriminaciones entre sectores oficialistas y críticas a la conducción política del Ejecutivo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió una “cirugía mayor”, mientras la senadora María José Gatica planteó un cambio de gabinete.

Pese a esas diferencias, representantes de las bancadas anticiparon su disposición a respaldar el debate presupuestario. La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, llamó a poner el foco en el empleo y la recuperación económica. Desde el Partido Republicano, Benjamín Moreno destacó el desafío de equilibrar las finanzas fiscales. El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, sostuvo que habrá ajustes al gasto, pero también defendió recursos para obras públicas, empleo y seguridad. Se trata de prioridades expresadas por parlamentarios: el detalle del proyecto todavía no ha sido presentado.

Los libertarios piden una cita separada

El Partido Nacional Libertario recibió una invitación a la reunión de este martes, pero solicitó conversar con Kast en una instancia distinta para resguardar su autonomía política. Según Emol, el equipo presidencial fijó ese encuentro para el próximo martes. Su ausencia deja al Mandatario sin esa bancada en la cita con la que busca preparar la discusión del erario.

El jefe de bancada de diputados libertarios, Hans Marowski, señaló que “siempre vamos a estar disponibles para ir a Cerro Castillo y donde sea para escuchar al Presidente y conocer las prioridades del gobierno en materia presupuestaria”, aunque matizó que “en una instancia diferenciada de las bancadas oficialistas, resguardando siempre nuestra autonomía política. Escuchar y dialogar no significa ser parte de un gobierno”, añadió.

Seguridad: diálogo tras los rechazos

Para el desayuno del miércoles fueron convocados los senadores Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD), y Karim Bianchi, independiente, presidentes de las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado. También los diputados Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, y Cristián Araya, republicano, quienes encabezan las respectivas comisiones de la Cámara. Asistirán además el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y la segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón. La reunión fue coordinada por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

El acercamiento ocurre después de que la Cámara rechazara una reforma migratoria y golpeara el avance del proyecto antibarricadas. En ese escenario, el Gobierno abrió la posibilidad de retirar su reforma constitucional de seguridad, que contempla un nuevo estado de excepción y restricciones de beneficios para condenados por crimen organizado. El retiro aún no está confirmado: el senador Pedro Araya dijo entender que ocurriría una vez presentado un texto alternativo y señaló que trabaja con integrantes de la Comisión de Constitución en una propuesta conjunta.

Bianchi puso una exigencia sobre la mesa antes de la cita: conocer cómo se financiarán las medidas de seguridad prometidas por Kast. Su planteamiento conecta ambas reuniones, aunque todavía no se conoce el contenido del Presupuesto ni existe un acuerdo legislativo sobre la reforma.