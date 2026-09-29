Villena y Plan Chile Despega: “Un número más o menos realista” es bajar un punto desempleo en 2027

El economista Benjamín Villena, integrante de la Mesa de Reactivación Laboral, abordó los alcances del Plan Chile Despega presentado por el Gobierno y planteó que, si bien las medidas anunciadas apuntan en la dirección correcta, una reducción de un punto porcentual en la tasa de desempleo durante 2027 constituye un escenario más realista que la meta de 7,2% planteada por el Ejecutivo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (UNAB) e investigador del Instituto de Políticas Económicas analizó la iniciativa gubernamental, que contempla movilizar cerca de US$1.400 millones para generar más de 100 mil puestos de trabajo.

El programa considera cuatro líneas de acción: acelerar obras e inversiones, ampliar los subsidios a la contratación, entregar liquidez a empresas y proveedores, y reforzar la ejecución de las medidas a nivel local.

La propuesta se enmarca en el objetivo del Gobierno de reducir la tasa de desempleo desde un 9,5% hasta un 7,2% durante 2027, lo que implicaría generar 240 mil empleos adicionales.

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar esa meta, Villena advirtió que los resultados no pueden depender exclusivamente de las medidas contempladas en Chile Despega. “A ver, obviamente, solo con este plan no es posible, ¿cierto?, eso es como aritmética básica”, señaló.

El economista explicó que la creación de puestos de trabajo depende principalmente del dinamismo del sector privado y que el papel del Ejecutivo consiste en establecer condiciones que favorezcan la actividad económica y la inversión. “En cualquier economía moderna, el motor principal de la generación de empleo es el sector privado”, afirmó.

En ese sentido, precisó que el Gobierno puede influir indirectamente mediante políticas que impulsen la reactivación económica, aunque no determinar directamente la contratación de trabajadores por parte de las empresas. “El crecimiento es siempre el motor fundamental de la generación de empleo, y por lo tanto cualquier estrategia tiene que pasar por eso”, sostuvo.

Villena consideró que las medidas anunciadas van en la dirección correcta y destacó la cantidad de proyectos de inversión que podrían desarrollarse. Sin embargo, advirtió que su impacto sobre el mercado laboral dependerá de las características de cada iniciativa y de su capacidad efectiva para generar puestos de trabajo.

Según explicó, no todos los proyectos de inversión producen el mismo efecto sobre la contratación de trabajadores, especialmente aquellos que requieren grandes desembolsos en infraestructura, maquinaria o equipamiento.

“Hay una gran cantidad de proyectos de inversión que se van a desarrollar, esos proyectos de inversión hay que mirar en el fondo en detalle exactamente en qué consisten”, indicó.

El académico mencionó como ejemplo las iniciativas asociadas a sectores como la minería, donde una parte importante de los recursos puede destinarse a la instalación de capital. “Muchos de estos podrían ser, por ejemplo, muy intensivos en instalación de capital, en áreas como minería”, explicó.

Respecto de los resultados que podrían observarse durante el próximo año, el economista planteó que una disminución de aproximadamente un punto porcentual en la tasa promedio de desempleo constituye una proyección razonable.

“Uno pensaría que podemos estar reduciendo la tasa de desempleo promedio en alrededor de un punto. En promedio para el próximo año. Creo que eso sería un escenario más o menos realista”, sostuvo.

De esta manera, su estimación situaría el desempleo en torno al 8,5% durante 2027, por sobre el objetivo de 7,2% planteado por el Gobierno. “O sea, eso nos lleva a un 8,5%. Es decir, 9,5 a 8,5 en 2027”, precisó.

Villena enfatizó, no obstante, que se trata de una estimación sujeta a la evolución de la economía y no de una cifra que pueda garantizarse anticipadamente. “Yo pensaría que ese es un número más o menos realista. No me quiero comprometer con un número preciso. Nadie tiene una bola de cristal”, afirmó.

El debate sobre el alcance del plan también ha generado reacciones desde el mundo empresarial. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró la propuesta del Ejecutivo, aunque planteó que el desafío del mercado laboral requiere aspiraciones mayores.

“La meta de 100 mil puestos de trabajo puede sonar ambiciosa, pero, con cerca de un millón de personas buscando empleo, diría que incluso tenemos que aspirar a mucho más”, señaló.

Así, mientras Chile Despega contempla medidas orientadas a estimular la contratación y acelerar proyectos de inversión, Villena puso el énfasis en que la evolución del empleo dependerá también del crecimiento económico general y de la capacidad del sector privado para generar nuevas oportunidades laborales.