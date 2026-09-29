Minera Dominga busca ser aprobada políticamente

¡Hola! Mientras terminaba de escribir la edición de Juego Limpio de esta semana, una nueva información sobre Dominga obligó a este editor a gritar mentalmente, a la vieja usanza del periodismo criollo: ¡paren las prensas!

Andes Iron, que controla el proyecto minero Dominga, cambió a última hora su estrategia judicial y se desistió de continuar con los recursos que había presentado ante la Corte Suprema contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga.

¿Qué significa? Que, con el retiro de los recursos, queda vigente la resolución del Comité de Ministros que había desestimado el proyecto. O sea, para la justicia, Dominga está rechazado.

El momento en que se produce este cambio de estrategia no es menor. El desistimiento ocurrió cuando la causa ya estaba en acuerdo en el máximo tribunal del país. Fuentes conocedoras del caso sostienen que el fallo venía en contra de Dominga y que, para no exponerse a una derrota judicial, la empresa decidió retirar los recursos. Por lo tanto, no habrá sentencia de la Corte Suprema.

¿O sea, esto terminó? No. La compañía buscará aprobar el proyecto por secretaría, es decir, mediante una nueva ofensiva por la vía administrativa y política.

En los últimos días, el Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite solicitudes para invalidar el rechazo de Dominga, abriendo un nuevo frente administrativo que deberá resolver el Comité de Ministros del Gobierno del Presidente Kast.

¿Y qué pasa si el proyecto es invalidado? Las organizaciones podrían impugnarlo ante el Tribunal Ambiental. Pero esa impugnación se haría contra proyecto aprobado, vale decir que podrían continuar con las obras.

Ahora sí, vamos a los temas de esta edición:

La basura como política climática: Santiago y la Patagonia se suman a los Distritos Cero Residuos, con foco en reducir metano y valorizar residuos orgánicos.

El nuevo mapa del fin del mundo: una propuesta busca ampliar la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos hasta 22,3 millones de hectáreas, desde Yendegaia hasta Diego Ramírez y el Paso Drake.

Sudamérica se calienta: el continente enfrenta un episodio de calor extremo, mientras Chile entra en primavera bajo la influencia de un fenómeno de El Niño extraordinariamente intenso.

Señales de alerta | Lautaro y la basura: el Tribunal Ambiental vuelve a rechazar el proyecto de incineración WTE Araucanía, mientras crece la disputa por el futuro relleno sanitario Pintamahuida.

Futuro verde | PISA 2025: los estudiantes chilenos muestran interés por el medio ambiente, pero sus conocimientos científicos están por debajo del promedio de la OCDE. Microplásticos: una investigación en el río Maipo busca determinar dónde y cómo se concentran los microplásticos en los estuarios de la zona central.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Semana del Clima en NY: la basura como política climática

Cada día, antes de que la ciudad despierte del todo, miles de camiones empiezan a recoger lo que Santiago dejó atrás. Bolsas, restos de comida, envases, cartones y todo aquello que ya no queremos, terminan siguiendo una ruta conocida: la recolección, el traslado y, finalmente, el relleno sanitario. Lo que ocurre después parece lejano. Pero no lo es. Cuando los residuos orgánicos se descomponen sin suficiente oxígeno generan metano, un potente gas de efecto invernadero. Y en Chile, la basura ya es la principal fuente de este gas.

Ese es el problema que busca abordar una iniciativa internacional que acaba de incorporar a Santiago y la Patagonia a sus primeros Distritos Cero Residuos. El programa, lanzado durante la Semana del Clima de Nueva York por la Zero Waste Foundation junto al Global Methane Hub, propone algo distinto a una campaña de reciclaje: convertir territorios delimitados en espacios donde municipios, infraestructura, sistemas de residuos, inversión y medición funcionen coordinadamente. La idea es llevar la discusión desde el compromiso climático global hasta el lugar donde finalmente se decide qué hacer con una bolsa de basura.

La urgencia está, sobre todo, en los residuos orgánicos.

Chile genera unos 8,1 millones de toneladas al año y cerca del 58% corresponde a materia orgánica, pero menos del 1% se recicla. Buena parte termina en rellenos sanitarios, donde puede generar metano. Al mismo tiempo, los municipios enfrentan un déficit de unos US$ 340 millones anuales asociado a la gestión de residuos. El problema climático, entonces, también es un problema de recursos: se entierran materiales que todavía pueden convertirse en compost, fertilizantes, energía o nuevos insumos.

“Reducir el metano es la forma más rápida que tenemos para frenar el calentamiento global, y reducir las emisiones de residuos orgánicos que terminan en vertederos y rellenos sanitarios es fundamental en este objetivo”, señaló Marcelo Mena, CEO del Global Methane Hub y exministro del Medio Ambiente. El modelo de Distritos Cero Residuos busca precisamente crear la escala necesaria para hacerlo: sistemas compartidos de compostaje y digestión anaeróbica, centros de reutilización y lavado, reparación, logística inversa y otras soluciones que difícilmente pueden sostenerse si cada municipio las enfrenta por separado.

La apuesta tiene además una dimensión económica. Separar los orgánicos significa recuperar nutrientes y producir compost; capturar el biogás permite generar energía; reparar y reutilizar evita fabricar y comprar nuevamente productos que todavía tienen vida útil. La iniciativa plantea que los gobiernos locales necesitan herramientas y financiamiento para hacer esa transición y que el sector privado puede complementar los recursos públicos. En otras palabras, la basura deja de ser aquello que hay que sacar de la ciudad para convertirse en un flujo de materiales que todavía tiene valor.

Santiago y la Patagonia serán ahora parte de ese experimento. El objetivo es que los distritos produzcan resultados medibles antes de la COP31, que permitan saber cuánto residuo puede desviarse de los rellenos, cuánto metano puede evitarse y qué modelos pueden replicarse. La pregunta, en el fondo, es bastante cotidiana: qué hacemos con aquello que cada mañana dejamos fuera de nuestra puerta. La respuesta puede terminar teniendo mucho más que ver con el clima de lo que hasta ahora hemos querido reconocer.

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El nuevo mapa del fin del mundo: 22,3 millones de hectáreas para Cabo de Hornos

Hay que mirar el mapa de Chile hacia abajo, mucho más allá de Punta Arenas. Allí donde los Andes se hunden en el océano y se transforman en islas, canales, fiordos y montañas, comienza uno de los territorios más extremos del país. La propuesta busca ampliar la actual Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos de 4,9 a 22,3 millones de hectáreas, conectando tierra y mar desde Yendegaia hasta las islas Diego Ramírez.

El nuevo mapa abarcaría un territorio difícil de imaginar como una sola unidad: la Cordillera Darwin, los bosques y glaciares de Tierra del Fuego, Puerto Williams y el Parque Omora, el Cabo de Hornos y, mucho más al sur, el archipiélago Diego Ramírez. La conexión continuaría hacia el océano y el Paso Drake, el gran espacio marítimo que separa Sudamérica de la Antártica.

El salto más grande ocurre precisamente en el mar. La propuesta incorpora al esquema el actual Parque Nacional Islas Diego Ramírez-Paso Drake, que protege 14,44 millones de hectáreas marinas. Allí hay montes submarinos, aguas profundas y ecosistemas todavía poco conocidos, además de importantes colonias de aves y presencia de mamíferos marinos. Diego Ramírez, separada de Cabo de Hornos por una enorme extensión de océano, pasaría así a formar parte de un mismo sistema territorial.

En tierra, el recorrido comienza en Yendegaia, frente al Canal Beagle, y continúa hacia Navarino. La propuesta incorpora sectores del Parque Nacional Yendegaia y el Parque Omora como zonas núcleo. Pero el paisaje también está cambiando: la ruta Vicuña-Yendegaia avanza hacia Bahía Yendegaia, mientras Puerto Williams aumenta su conectividad e infraestructura. Más al sur, en cambio, la presencia humana se reduce hasta llegar a Diego Ramírez, donde la Armada mantiene un faro y una pequeña dotación que rota periódicamente.

Los 22,3 millones de hectáreas tampoco quedarían sometidos a una única regla. El proyecto utiliza el modelo de Reservas de la Biósfera de Unesco y organiza el territorio en tres categorías: zonas núcleo, destinadas a los espacios de mayor protección; zonas tampón, donde pueden desarrollarse actividades compatibles con la conservación; y zonas de transición, donde conservación y actividades económicas deben convivir. La propuesta contempla aproximadamente 16,76 millones de hectáreas de núcleo, 3,22 millones de tampón y 2,29 millones de transición.

Por eso, detrás de la cifra hay algo más que un nuevo límite dibujado sobre el mapa. La propuesta intenta conectar bajo una misma estructura territorios que hoy están administrados mediante distintas figuras de protección y que enfrentan cambios en infraestructura, conectividad, pesca, turismo e investigación. El desafío será convertir esos territorios dispersos en un sistema común, sin borrar las diferencias entre una ciudad como Puerto Williams, los bosques de Yendegaia y un archipiélago perdido en el océano austral.

Lee el artículo completo AQUÍ.

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El calor extremo se intensifica en Sudamérica: Chile enfrenta otra cara de El Niño

Tal como nos sugirió Carlos Báez, lector de Juego Limpio, semanalmente estaremos actualizando información sobre los cambios de temperatura en nuestro continente, con especial mirada en el sur, donde se encuentra Chile.

La información de esta semana es preocupante. Sudamérica está entrando en la primavera con un episodio de calor que ya se extiende por buena parte del continente. El análisis de Climate Central, publicado el 23 de septiembre, muestra temperaturas que podrían llegar hasta los 47 °C en algunas zonas durante estos días. Los focos más intensos se concentran en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, en un episodio cuya probabilidad ha aumentado fuertemente debido al calentamiento provocado por las actividades humanas (Climate Central – Climate Shift Index Alert).

El calor, sin embargo, no se está repartiendo de la misma manera. En Perú se esperan temperaturas de hasta 41 °C, mientras que en Bolivia, Paraguay y el norte argentino los termómetros podrían acercarse a los 47 °C. Climate Central estima que más de la mitad de la población sudamericana estará expuesta durante el episodio a al menos un día en que el cambio climático haya multiplicado por cinco o más la probabilidad de alcanzar esas temperaturas.

El indicador no dice que el calentamiento global sea la única causa del episodio: compara las probabilidades actuales con las que existirían en un mundo sin el calentamiento provocado por las actividades humanas.

Chile aparece en una posición diferente dentro de este mapa. No está en el centro del episodio de calor extremo identificado por Climate Central, pero entra en la primavera bajo otra señal que también tiene al océano como protagonista: un El Niño que continúa fortaleciéndose .

. El 21 de septiembre, el IRI reportó que el índice Niño 3.4 había llegado a +3,0 °C a mediados de septiembre. Más cerca de Sudamérica, la región Niño 1+2 acumulaba seis semanas con anomalías superiores a +4 °C. Bajo la superficie del Pacífico también se ha acumulado una gran reserva de calor, con anomalías que en algunos sectores superan los 8 °C (IRI — ENSO Current Conditions).

Aquí conviene hacer una distinción. El Niño no es el responsable del cambio climático ni explica por sí solo el calor que está viviendo Sudamérica. Es un fenómeno natural del sistema océano-atmósfera que ocurre sobre un planeta que ya se ha calentado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

En esas condiciones, un episodio de El Niño actúa sobre una temperatura de fondo más elevada. La Organización Meteorológica Mundial prevé que este episodio alcance una intensidad muy fuerte hacia fines de 2026 y estima una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027 (OMM — El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte).

En Chile, esa combinación se traduce en una primavera que no responde exactamente al patrón que se observa en el resto del continente. El pronóstico estacional de la Dirección Meteorológica de Chile para septiembre-noviembre anticipa precipitaciones sobre lo normal entre Coquimbo y Los Ríos, mientras Aysén y Magallanes presentan una señal más seca.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderían a estar sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta parte del Maule, mientras las máximas presentan una señal sobre lo normal en el extremo norte y Coquimbo. Desde la zona central hacia el sur predominan condiciones normales o bajo lo normal para las máximas.

Por eso, la historia para Chile no es que el calor extremo que golpea a Bolivia, Paraguay o Argentina simplemente esté avanzando hacia nuestro territorio. El país está viviendo otra expresión del mismo sistema climático regional: un Pacífico oriental extraordinariamente cálido, un fenómeno de El Niño de gran intensidad y un pronóstico que combina temperaturas sobre lo normal en parte del país con mayores probabilidades de lluvia entre Coquimbo y Los Ríos.

La primavera que comienza tendrá, por tanto, una señal climática compleja: más cálida en algunos sectores, más lluviosa en otros y condicionada por un océano que está jugando un papel central en lo que ocurre sobre Sudamérica.

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Señales de alerta: Tribunal Ambiental vuelve a rechazar proyecto de incineración de basura en Lautaro

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por WTE Araucanía, empresa que desde 2016 intenta desarrollar en Lautaro un proyecto para incinerar residuos de la Región de La Araucanía y generar electricidad. La sentencia, publicada el 25 de septiembre, se suma a los rechazos que la iniciativa recibió en 2022 por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y en 2023 por el Comité de Ministros. Para las organizaciones que se han opuesto al proyecto, la decisión marca un nuevo capítulo de una disputa que ya se acerca a una década.

La oposición se ha construido durante estos años desde distintos frentes. Comunidades mapuche de Lautaro, organizaciones sociales, vecinos, la municipalidad y agrupaciones ambientales participaron en observaciones, movilizaciones y acciones contra el proyecto. En su comunicado, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) destaca además el apoyo de la Alianza Basura Cero Chile y de la alianza global GAIA, que reúne a organizaciones contrarias a la incineración de residuos.

El debate de fondo es qué hacer con la basura una vez que deja de ser útil. WTE Araucanía presentó la incineración con generación eléctrica como una alternativa para transformar los residuos en energía. RADA cuestiona ese modelo y sostiene que quemar basura no elimina sus impactos, sino que genera emisiones y residuos derivados del proceso. La organización plantea que, incluso con sistemas de control de emisiones, existen sustancias que pueden permanecer en el ambiente y acumularse en las cadenas alimentarias.

Pero el rechazo al incinerador no cierra el conflicto por los residuos en Lautaro. El comunicado pone ahora el foco en el proyecto Relleno Sanitario Pintamahuida, aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 8 de septiembre. Según RADA, el proyecto tendría capacidad para recibir residuos de toda la región y supondría el tránsito de unos 45 camiones diarios, además de emisiones de metano y generación de lixiviados. La organización también advierte que el lugar escogido corresponde a un humedal incluido en el inventario del Ministerio del Medio Ambiente.

Para RADA, ambos proyectos responden a una misma lógica: concentrar en una comuna rural la disposición de residuos generados en otros territorios. Frente a ese modelo, la organización propone avanzar hacia una estrategia de Basura Cero, basada en reducir la generación de residuos y aumentar su valorización. Entre las medidas que plantea están la separación en origen, la recolección diferenciada de residuos orgánicos y reciclables, el compostaje y la recuperación de materiales. Según sus estimaciones, estas medidas podrían reducir en hasta 80% los residuos que actualmente llegan a los principales sitios de disposición final de la zona.

La disputa, por tanto, no termina con la sentencia. WTE Araucanía todavía puede recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación, según señala RADA. Al mismo tiempo, la organización destaca los cinco proyectos de composteras subcomunales financiados por el Gobierno Regional como una señal de avance hacia otra forma de gestionar los residuos.

El caso de Lautaro vuelve así a poner en discusión una pregunta que excede a esta comuna: si la basura se puede seguir trasladando y acumulando lejos de los lugares donde se genera, o si el desafío climático y ambiental obliga a reducirla y transformarla antes de que llegue al relleno sanitario.

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Futuro verde en marcha

PISA 2025: estudiantes chilenos quieren actuar por el medio ambiente, pero saben menos sobre cómo hacerlo

PISA 2025 muestra una brecha entre lo que los estudiantes chilenos piensan sobre el cuidado del medio ambiente y lo que saben para comprender científicamente sus problemas. El 76% cree que puede generar un impacto positivo sobre el medio ambiente y el 83% considera que la acción colectiva puede contribuir a resolver problemas ambientales. Además, el 69% dice estar interesado en contribuir a proteger el medio ambiente a través de su futuro trabajo, siete puntos por encima del promedio de la OCDE –62%– (OECD).

El contraste aparece cuando esa disposición se enfrenta al conocimiento. Solo el 63% de los estudiantes chilenos alcanzó el nivel basal de competencia en ciencias ambientales, frente al 74% promedio de la OCDE. La propia evaluación muestra además una segunda brecha: aunque 83% confía en la acción colectiva, solo 65% afirma saber cómo trabajar con otras personas para generar un impacto positivo.

Los datos dibujan así un desafío para la educación ambiental: hay interés y disposición a actuar, pero todavía falta conocimiento científico y herramientas para transformar esa preocupación en acción informada y colectiva.

¿Dónde se esconden los microplásticos cuando el río llega al mar?

Una investigación liderada por la Dra. Karina Soto Rivas, de la Universidad Técnica Federico Santa María, busca determinar cómo se desplazan y dónde se concentran los microplásticos en los estuarios de la zona central de Chile. El estudio se desarrolla principalmente en la desembocadura del río Maipo y analiza partículas plásticas menores de 5 milímetros en distintas profundidades y momentos de la marea. La investigación pone el foco en un fenómeno poco visible: la interacción entre el agua dulce del río y el agua salada del océano puede modificar la circulación y determinar el destino de estas partículas.

Para responder esa pregunta, el equipo combina mediciones en terreno con modelos numéricos tridimensionales, que permiten simular cómo cambian las concentraciones de microplásticos según variables como el caudal, la marea y las condiciones de la barra de arena que puede cerrar parcialmente la desembocadura. El objetivo no es solo conocer cuánto microplástico existe, sino establecer dónde y cuándo conviene medirlo.

Los resultados podrían aportar una base científica para definir metodologías de monitoreo y, eventualmente, criterios regulatorios, en un país que todavía no cuenta con una normativa específica que determine cómo evaluar esta contaminación en los estuarios.

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