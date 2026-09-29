Canciller argentino invoca acuerdos con Kast y desautoriza a Barros por comercio con Malvinas

El canciller argentino, Pablo Quirno, pidió a Chile respetar los acuerdos entre ambos países tras la apertura de una ronda de negocios en Punta Arenas con representantes de las islas Malvinas. Según afirmó, el Gobierno chileno se comprometió a que desde su territorio no se prestará apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en las islas.

La declaración se produjo durante el Punta Arenas Business Showroom, encuentro que reúne a cerca de 40 empresarios y funcionarios de las islas con unas 60 empresas de Magallanes. De acuerdo con BioBioChile, la inquietud argentina apunta a la presencia de proveedores vinculados a las petroleras Navitas y Rockhopper, responsables del proyecto Sea Lion. Entre las iniciativas discutidas figura una nueva ruta marítima.

En una entrevista con Radio Red, Quirno sostuvo que la relación con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast es fluida y que ambos países conversan regularmente sobre esta materia. Aseguró que Chile mantiene su respaldo al reclamo argentino en distintos foros y que existe un acuerdo para impedir el apoyo logístico a la explotación de recursos naturales desde territorio chileno.

El jefe de la diplomacia argentina señaló que su gobierno seguirá observando lo que ocurra en Punta Arenas y que espera el cumplimiento de los tratados vigentes. Consultado por la participación de empresas ligadas a la actividad petrolera, descartó que la ronda de negocios constituya un engaño para Argentina. Fundó su confianza en los compromisos entre ambos países, incluido el encuentro del 3 de septiembre entre Kast y el presidente Javier Milei.

La respuesta a Barros

Quirno también respondió al ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, quien había defendido el derecho de Chile y Magallanes a comerciar con las islas. En declaraciones a Infobae, el canciller argentino le restó peso a esa postura con la frase “palabra de presidente mata a palabra de ministro”. Añadió que no tiene indicios de que Kast incumpla lo acordado.

El canciller distinguió, además, entre la organización local del encuentro empresarial y los compromisos asumidos por el Gobierno chileno. Su declaración deja el foco en una cuestión concreta: si los negocios que surjan de la cita incluyen apoyo logístico, desde Chile, a la explotación de recursos naturales en las islas.