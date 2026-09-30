Lota anegado: intensas lluvias y granizos inundaron las calles de la comuna

Las intensas lluvias en la zona sur inundaron las calles en la comuna de Lota, región del Biobío. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizos que dejaron al centro de la ciudad totalmente anegado.

Hasta el momento, la circulación de personas y vehículos se ha visto retenida, mientras se esperan medidas para el territorio con pronósticos que siguen afectando a Lota.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el pronóstico había previsto probables tormentas con chubascos aislados en la región del Biobío para el lunes 28. Sin embargo, el territorio se mantiene afectado con las precipitaciones.

🧵1/4 #ProyecciónMeteorológica 🌧️🇨🇱 | Septiembre se despide con precipitaciones en la zona centro y sur

La última semana del mes estará marcada por abundante nubosidad e inestabilidad atmosférica, con el paso de perturbaciones frontales. 👇 pic.twitter.com/KrrNK21GuT — MeteoChile (@meteochile_dmc) September 27, 2026

Por otro lado, el pronóstico del modelo GEFS, mediante el automated convective outlook de rawinsonde.com, presentó hace unos días el escenario para distintas regiones del país. Para el caso de la Biobío, ya se habían informado señales de inestabilidad atmosférica y potencial de tormentas y granizos. Las probabilidades son de hasta 40 % para el fin de semana, aunque, sin duda, se han adelantado.

Mientras la zona sur vive precipitaciones y granizos, la zona norte está con alertas por altas temperaturas. Hasta 34°C podrían llegar los termómetros de la región de Atacama, por lo que el DMC alertó a los ciudadanos para tomar precauciones y prevenir incidentes que afectan la salud.