En la tónica del ciclo de Córdova: Chile fue goleado y dominado por los Estados Unidos

Chile no levanta cabeza y cayó en el segundo amistoso de su gira norteamericana ante los Estados Unidos por 4-2 en San Luis.

Aunque el resultado es decidor respecto al dominio estadounidense, la verdad es que Chile mostró breves pasajes de fútbol, sobre todo en lo ofensivo. El foco negativo del funcionamiento del equipo de Nicolás Córdova se centró en la defensa. La última línea del elenco nacional no logró repeler ninguno de los cuatro goles del país del soccer.

Al inicio del partido sobre todo, Nils Reichmuth, Ben Brereton y Darío Osorio tuvieron en sus pies la apertura de la cuenta, todos con magro destino: al suizo-chileno le taparon un remate seguro, mientras el nacido en Inglaterra y el delantero del Crystal Palace británico estrellaron sus disparos a los palos.

Así las cosas, Estados Unidos atacó primero, como de costumbre; en la fecha anterior ante Perú también habían abierto el marcador. Una gran jugada del defensor del PSV holandés Sergiño Dest permitió que Sebastian Berhalter, volante del Middlesbrough inglés, marcara el 1-0 al 36′.

En los descuentos del primer tiempo, el golero norteamericano Chris Brady favoreció el gol chileno. Tras un tiro de esquina, el guardameta del Chicago Fire estadounidense salió mal y, tras una serie de rebotes, Diego Ulloa igualó las acciones. Bautismo de gol en la selección para el lateral izquierdo de Colo-Colo.

La sorpresa vino en el inicio del segundo tiempo. En el minuto 48, Maximiliano Gutiérrez arrancó por izquierda, no le tuvo miedo al disparo de media distancia y despachó un absoluto golazo; el extremo del Dinamo de Moscú y nacido futbolísticamente en Huachipato ha sido de los grandes “descubrimientos” del ciclo de Nicolás Córdova.

La ventaja del 1-2, eso sí, duró poco y nada. Al 51′, un centro desde la izquierda conectó con la cabeza de Julian Hall para empatar las acciones. En el 72′, la debacle defensiva nacional era evidente y se consumó con el cabezazo del compañero de Osorio en Inglaterra, Chris Richards, para decretar el 3-2.

La diana final fue obra del trequartista Mathis Albert, perteneciente a los registros del Borussia Dortmund de Alemania, en el 90’+2. Con su gol, se convirtió en el estadounidense más joven en anotar por su país en la historia, con apenas 17 años, cuatro meses y ocho días.

El próximo y último desafío de Chile en esta fecha FIFA será el próximo martes 6 de octubre, cuando La Roja desafíe a México en el Los Angeles Memorial Coliseum, en Los Ángeles.