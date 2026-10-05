Informe UdeC: Biobío se encamina a cerrar 2026 en contracción y con desempleo de dos dígitos

La economía de la Región del Biobío podría cerrar 2026 con una contracción de hasta 1,5%, en medio del deterioro de la actividad industrial y un mercado laboral que mantiene niveles de desempleo superiores al promedio del país.

Así lo proyecta la edición número 59 del Informe Económico Regional, elaborado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción (FACEA UdeC), que redujo significativamente sus estimaciones tanto para la región como para Chile.

El documento calcula que la actividad del Biobío variará este año en un rango de entre -1,5% y 0%, después de acumular dos trimestres consecutivos de contracción. El ajuste representa un cambio relevante respecto de diciembre de 2025, cuando el mismo informe esperaba que la economía regional convergiera hacia una expansión cercana al 2%.

La revisión también alcanza a la economía nacional. Para Chile, la estimación de crecimiento para 2026 pasó de 2,3% a un rango de entre -0,5% y 0,5%, mientras que para 2027 la proyección fue reducida desde 2,6% a un rango de entre 1,5% y 2,5%.

Para el Biobío, en tanto, el informe anticipa una expansión de entre 1% y 2% durante 2027, explicada en parte por una menor base de comparación y por una eventual mejora de la coyuntura económica.

El director del informe y académico del Departamento de Economía de la UdeC, Iván Araya Gómez, atribuyó la corrección a un escenario internacional “más complejo, incierto y adverso”, junto con una demanda interna que continúa mostrando escaso dinamismo.

Entre los factores que explican el deterioro, el economista menciona el aumento del precio del petróleo y su transmisión al valor de las gasolinas y el diésel, con efectos sobre el ingreso real de los hogares, el consumo y la actividad.

Según el profesor Araya, estos elementos derivaron en “una significativa reducción en las proyecciones de crecimiento para Chile y la región del Biobío, tal vez una de las mayores revisiones que hemos realizado en los últimos años”.

Industria y empleo bajo presión

El desempeño regional está especialmente condicionado por la producción de bienes. De acuerdo con las cifras del INE citadas en el informe, a junio la actividad manufacturera acumulaba una caída de 5,4%, mientras que el comercio y los servicios habían permitido amortiguar parcialmente el retroceso.

El estudio advierte que una recuperación más sólida requiere una normalización de la industria, debido a su peso dentro de la matriz productiva regional, escenario que no prevé para la segunda mitad de este año.

El sector externo tampoco entregaría suficiente impulso. Mientras el precio del cobre ha favorecido las exportaciones nacionales durante 2026, el informe sostiene que el Biobío enfrenta un panorama menos favorable por la evolución de la celulosa y por el arancel de 12,5% que, según el documento, Estados Unidos aplica desde julio a las manufacturas de madera.

“La región no cuenta, por tanto, con el mismo ‘colchón de precio’ que hoy sostiene el resultado nacional”, señala el análisis.

A ello se suma el deterioro del mercado laboral. Según datos del INE incluidos en el informe, entre mayo y julio la tasa de desocupación del Biobío alcanzó 10,6%, frente al 9,5% registrado a nivel nacional, equivalente a unas 83 mil personas desempleadas en la región.

En doce meses, las personas ocupadas disminuyeron 2,7% y la fuerza de trabajo retrocedió 1,1%, mientras que el número de desocupados aumentó 15,2%.

“Los datos muestran un preocupante aumento de la tasa de desocupación a nivel nacional y en particular en esta región, siendo una de las con más alto desempleo”, sostuvo el profesor Araya.

El informe proyecta que la tasa regional cerrará 2026 en torno al 10% y disminuirá a cerca de 9% durante 2027. Sin embargo, advierte que esa trayectoria dependerá tanto de medidas destinadas a enfrentar la emergencia laboral como de los recursos considerados en el presupuesto regional del próximo año.

“El desafío para el Biobío no es solamente bajar la tasa de desempleo, sino recuperar la tasa de ocupación y, particularmente, el empleo asalariado formal”, plantea el documento.

A nivel nacional, el estudio proyecta una desocupación de 9% para este año y de 8,5% en 2027. Para la inflación estima un 4,2% en 2026, con una convergencia hacia la meta de 3% durante el segundo trimestre del próximo año.

Una recuperación todavía incierta

La nueva edición del informe incorpora además análisis sobre el régimen tributario especial establecido para los comerciantes de ferias libres y sobre si la desaceleración observada en el Biobío responde a un deterioro estructural o a una normalización después de años de mayor expansión.

Respecto de este último punto, el estudio concluye que la región ha perdido parte de la ventaja de crecimiento que había acumulado frente al país, aunque conserva una fracción de ese desempeño previo.

En ese escenario, la Universidad de Concepción anticipa que el Biobío podría comenzar a recuperarse durante 2027, pero advierte que el escenario continúa sujeto a un nivel elevado de incertidumbre.

“Las proyecciones apuntan a una actividad levemente negativa en 2026 y una recuperación durante 2027, aunque todavía sujeta a un grado importante de incertidumbre”, concluyó el profesor Araya.