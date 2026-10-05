Matan a carabinero de un disparo durante procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco

Carabineros volvió a quedar de luto apenas una semana después del asesinato del suboficial mayor Cristopher Aguilera. La noche de este domingo, el sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos murió tras recibir un disparo mientras participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.

El funcionario pertenecía a la dotación del Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles, y llevaba 18 años de servicio en la institución. Era casado y no tenía hijos.

El homicidio ocurrió cerca de las 22:50 horas, cuando un grupo de carabineros concurrió a una vivienda ubicada en el sector urbano de Quilleco, comuna emplazada hacia la zona cordillerana de la región.

Se trataba de la segunda vez que los funcionarios acudían al domicilio durante esa jornada por un procedimiento relacionado con violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, durante el primer llamado la víctima no habría realizado una denuncia, por lo que Carabineros habría efectuado una denuncia de oficio. Minutos más tarde se produjo un segundo llamado y los funcionarios regresaron al inmueble.

Tres carabineros ingresaron a la vivienda y Urrea fue el primero en entrar a la habitación donde se encontraba el presunto atacante.

El sujeto portaba una escopeta y efectuó un disparo contra el funcionario, impactándolo en la zona del cuello.

Urrea fue trasladado hasta el Cesfam de Quilleco, donde murió mientras recibía atención médica producto de la gravedad de la herida.

Los otros funcionarios que participaban del procedimiento lograron reducir y detener al presunto autor del disparo, quien quedó bajo custodia de Carabineros y a disposición de la Fiscalía de Los Ángeles para su posterior formalización.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Los Ángeles, Carlos Díaz, confirmó las circunstancias preliminares del ataque.

“El denunciado, haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte. El autor de los disparos se encuentra detenido en custodia de Carabineros”, señaló.

A través de una declaración oficial, Carabineros lamentó la muerte de Urrea y lo reconoció como un nuevo mártir institucional. “Carabineros de Chile condena enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional”, manifestó la institución.

En el comunicado, además, Carabineros reafirmó “su compromiso inquebrantable de apoyar, acompañar y respaldar integralmente a su familia en este difícil momento”.

Por instrucción del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del homicidio.

El prefecto Juan Orellana Campos, jefe de la Prefectura Provincial Biobío de la PDI, informó que se desplegaron equipos especializados para realizar los peritajes.

“Tenemos nuestros equipos especializados, tanto de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles con apoyo de Laboratorio Criminalística, para ver la dinámica de los hechos y darlos a conocer al Ministerio Público para las formalizaciones respectivas”, indicó.

El asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea ocurre solo una semana después de la muerte del suboficial mayor Cristopher Aguilera, sumando un nuevo funcionario de Carabineros muerto en el ejercicio de sus funciones.