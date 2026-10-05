Kast por asesinato de carabinero en Quilleco: “Que caiga todo el peso de la ley”

El Presidente José Antonio Kast lamentó el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea Burgos, quien murió la noche del domingo tras recibir un disparo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Biobío.

A través de su cuenta de X, el Mandatario destacó los 18 años que el funcionario llevaba en la institución y manifestó su respaldo a su familia y a Carabineros.

“Con profundo dolor lamento la muerte del sargento segundo Jaime Urrea… Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”, escribió Kast.

“Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”, agregó.

Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos. Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 5, 2026



Urrea pertenecía a la dotación del Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles. El funcionario murió luego de ser atacado con un arma de fuego mientras participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar.

El autor del disparo fue reducido y detenido por los demás funcionarios policiales que participaron del procedimiento.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también reaccionó al crimen y recordó que ocurre apenas una semana después del asesinato del suboficial mayor Cristopher Aguilera.

“Duele profundamente el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros… Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar, y murió tras recibir un disparo mientras cumplía su deber de proteger a otros”, escribió.

Arrau aprovechó el caso para plantear la necesidad de reforzar el respaldo a los funcionarios policiales y entregarles herramientas frente al escenario de seguridad.

“Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos, darles las herramientas para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta y recuperar el respeto a la autoridad”, sostuvo.

Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un disparo mientras cumplía su deber de proteger a otros. Cada llamado de auxilio nos recuerda por qué necesitamos a nuestros Carabineros y cuánto arriesgan por nosotros. Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos, darles las herramientas para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta y recuperar el respeto a la autoridad. Nuestras más sinceras condolencias a Carabineros de Chile y sus familiares y amigos. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea. — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026

La muerte de Urrea se suma a la del suboficial mayor Cristopher Aguilera, ocurrida una semana antes, dejando a Carabineros nuevamente de luto por el asesinato de uno de sus funcionarios.