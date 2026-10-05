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Kast por asesinato de carabinero en Quilleco: “Que caiga todo el peso de la ley” PAÍS Archivo

Kast por asesinato de carabinero en Quilleco: “Que caiga todo el peso de la ley”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente lamentó la muerte del sargento segundo Jaime Urrea, asesinado durante un procedimiento por violencia intrafamiliar. “Fueron 18 años al servicio de Chile”, señaló. Martín Arrau llamó a respaldar a Carabineros “con hechos” ante una delincuencia “cada vez más violenta”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
José Antonio Kast expresó su apoyo a la familia del sargento segundo Jaime Urrea y a Carabineros tras el crimen ocurrido en Quilleco: “Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”. El ministro Martín Arrau recalcó que es el segundo uniformado asesinado en una semana y pidió entregar más herramientas a la institución.
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El Presidente José Antonio Kast lamentó el asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea Burgos, quien murió la noche del domingo tras recibir un disparo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, Región del Biobío.

A través de su cuenta de X, el Mandatario destacó los 18 años que el funcionario llevaba en la institución y manifestó su respaldo a su familia y a Carabineros.

“Con profundo dolor lamento la muerte del sargento segundo Jaime Urrea… Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”, escribió Kast.

“Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”, agregó.


Urrea pertenecía a la dotación del Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles. El funcionario murió luego de ser atacado con un arma de fuego mientras participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar.

El autor del disparo fue reducido y detenido por los demás funcionarios policiales que participaron del procedimiento.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también reaccionó al crimen y recordó que ocurre apenas una semana después del asesinato del suboficial mayor Cristopher Aguilera.

“Duele profundamente el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros… Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar, y murió tras recibir un disparo mientras cumplía su deber de proteger a otros”, escribió.

Arrau aprovechó el caso para plantear la necesidad de reforzar el respaldo a los funcionarios policiales y entregarles herramientas frente al escenario de seguridad.

“Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos, darles las herramientas para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta y recuperar el respeto a la autoridad”, sostuvo.

La muerte de Urrea se suma a la del suboficial mayor Cristopher Aguilera, ocurrida una semana antes, dejando a Carabineros nuevamente de luto por el asesinato de uno de sus funcionarios.

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