Experto Juan Manuel Bautista: “El régimen israelí ha cambiado todo Oriente Medio a su favor”

A tres años del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Bautista, realizó un balance de cómo se ha transformado Oriente Medio desde el inicio del conflicto y sostuvo que Israel ha conseguido modificar a su favor el equilibrio regional.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico planteó que los cambios producidos durante estos tres años superan incluso las expectativas que podían existir en Israel antes del ataque.

“Nos encontramos, por un lado, un régimen israelí que ha cambiado todo Oriente Medio a su favor. Ni en el mejor de los sueños de los sionistas israelíes podrían pensar que, a la altura de 2026, el mapa político de Oriente Medio habría cambiado de esta manera”, afirmó.

Bautista sostuvo que Israel ha conseguido imponerse en distintos escenarios regionales y resumió el resultado señalando que “el régimen israelí ha ganado en todos los frentes”.

El análisis se produce cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conmemoró los tres años del ataque de Hamás reiterando que continuará persiguiendo a quienes participaron en la ofensiva y en el secuestro de rehenes.

“Todos los que participaron en el ataque contra nosotros, todos los que retuvieron a nuestros rehenes, viven de tiempo prestado”, advirtió Netanyahu, quien además aseguró que “en Gaza no habrá gobierno de Hamás” y que Israel todavía tiene “más misiones por delante”.

Para Bautista, uno de los elementos que ha permitido a Israel sostener su posición durante este período es la continuidad del respaldo estadounidense.

El académico centró parte de su análisis en el papel de Donald Trump, recordando que llegó a la Casa Blanca prometiendo evitar nuevas guerras y avanzar hacia el término de los conflictos que Estados Unidos ya enfrentaba.

Según Bautista, el resultado ha sido distinto a lo prometido.

“Un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llega a la presidencia con un fuerte apoyo de la población norteamericana, que ha llevado a cabo todo un cambio en su política exterior y que había prometido que no iba a entrar en guerras, que iba a pacificar las que ya había, y ha resultado todo al contrario”, sostuvo.

El académico vinculó ese escenario con las tensiones en dos pasos marítimos estratégicos para el comercio y el transporte energético mundial: el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb.

En este último caso, Bautista apuntó al papel de los hutíes, aliados de Irán, cuyas acciones han afectado la navegación en una ruta que conecta con el canal de Suez.

El experto sostuvo que el escenario internacional también puede tener consecuencias políticas internas para Trump de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

“El presidente Trump tiene ahora graves problemas en lo que serían las elecciones a medio mandato en noviembre. Ha incumplido básicamente todas las promesas que había hecho al pueblo norteamericano”, afirmó.

Pese al balance favorable que hace respecto de los resultados estratégicos obtenidos por Israel, Bautista advirtió que el gobierno israelí también enfrenta costos derivados de su actuación durante los últimos tres años.

“El régimen israelí ha ganado en todos los frentes, aunque se ha encontrado frente a una reacción internacional muy grave”, señaló.

El académico también puso el foco en la transformación de las alianzas y zonas de influencia dentro de Oriente Medio, particularmente en el debilitamiento de las posiciones que mantenían otras potencias en la región.

En ese contexto, apuntó a Rusia y al efecto que han tenido los cambios políticos en Siria sobre la presencia regional de Moscú.

“Tenemos a Putin que, en el fondo, ha pasado a ser desplazado de Oriente Medio, porque sus apoyos en Siria han quedado descabezados”, sostuvo.

El balance de Bautista apunta así a una reconfiguración que va más allá de la guerra en Gaza: tres años después del ataque de Hamás, Israel aparece, según su análisis, en una posición regional más favorable y mantiene el respaldo estadounidense, mientras otros actores han perdido capacidad de influencia. Al mismo tiempo, advierte que esa nueva correlación de fuerzas convive con una fuerte reacción internacional contra la actuación israelí.