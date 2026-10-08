Aluvión en Las Condes: alcaldesa reporta personas afectadas y advierte posible evacuación

La emergencia por el aluvión en San Carlos de Apoquindo sumó nuevos antecedentes durante la tarde de este jueves. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, confirmó la existencia de personas afectadas por el fenómeno y advirtió que un eventual segundo pulso de precipitaciones podría obligar a evacuar sectores de la comuna.

“Sabemos de personas que fueron impactadas por el aluvión, se encontrarían en buenas condiciones, pero tenemos que hacer la evaluación”, señaló la jefa comunal a la prensa.

San Martín explicó que equipos municipales, Carabineros, GOPE y Bomberos trabajan para asistir a personas que permanecen aisladas o atrapadas en viviendas y establecimientos universitarios.

“Hay personas que están en las universidades, que están en sus casas, las tenemos mapeadas, nuestra Dirección de Seguridad Municipal está trabajando en ello”, precisó.

⭕ Un registro de un habitante del sector muestra cómo el caudal toma fuerza mientras desciende por General Blanche, en medio del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. El torrente provocó daños en calles, viviendas y locales comerciales del sector, además de generar afectaciones al tránsito, servicios de salud e infraestructura educacional. Ante la emergencia, autoridades y equipos de emergencia se desplegaron en las zonas afectadas. El Gobierno dispuso además el traslado de personal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas para apoyar las labores. De manera preliminar, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, apuntó a la obstrucción de ductos de evacuación de aguas como una posible causa del desborde. Sigue informándote a través de https://t.co/imSoakXA69 🔗 — El Mostrador (@elmostrador) October 8, 2026

La alcaldesa indicó que, según la información recibida, no se esperaba un segundo pulso de precipitaciones, aunque advirtió que el escenario podría cambiar. “Si existe un segundo pulso, vamos a tener que evacuar porque esto es un aluvión que podría continuar”, afirmó.

Anuncian mensaje SAE y establecen perímetro de seguridad

En paralelo, la Municipalidad de Las Condes informó que se emitiría un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para instruir a los residentes del área afectada a permanecer en pisos superiores de sus viviendas. El anuncio se produjo después de que Senapred decretara Alerta Roja por riesgo de remociones en masa para diez comunas de la Región Metropolitana.

Las autoridades también establecieron un perímetro de seguridad delimitado inicialmente por Camino El Alba, Vital Apoquindo, Quebrada Honda y el límite cordillerano. El municipio identificó avenida Apoquindo como la vía de acceso segura para los equipos de emergencia.

Asimismo, se habilitó un puesto de mando en la 15ª Compañía de Bomberos, con participación de Carabineros, Senapred, SAMU y funcionarios municipales.

Hasta los reportes consultados, no se había confirmado el envío efectivo del mensaje SAE anunciado para Las Condes.

Clínica UC Christus suspende atenciones

Entre las nuevas consecuencias de la emergencia, la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus anunció la suspensión de su Servicio de Urgencia, consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante este jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Mediante una declaración pública, la institución aseguró que los pacientes hospitalizados se encontraban a salvo y continuaban recibiendo atención médica. Además, precisó que no había sido necesario evacuarlos.

⭕ URGENTE | Estragos ha generado el aluvión en Las Condes, que ha afectado a distintas instalaciones, como la Clínica Universidad de los Andes, la Clínica UC CHRISTUS y el establecimiento educacional Duoc UC. Sigue informándote en https://t.co/JMY8TI4x8A 🔗 https://t.co/WQzFtg6PIv — El Mostrador (@elmostrador) October 8, 2026



El recinto solicitó a los pacientes no acudir a sus instalaciones mientras sus equipos evaluaban los daños y trabajaban para restablecer los servicios en condiciones de seguridad.

Senapred ordena evacuar sector de Talagante

La emergencia por las precipitaciones también se extendió a otros puntos de la Región Metropolitana. Senapred ordenó evacuar el campamento Ribera del Río, en Talagante, debido al desborde del río Mapocho.

Para concretar la medida, el organismo activó la mensajería SAE y pidió a los residentes seguir las instrucciones de las autoridades, manteniendo la calma y considerando a sus mascotas durante la evacuación.

La orden se suma a las evacuaciones preventivas registradas durante el miércoles en sectores de Talagante y El Monte, ante el aumento del caudal del Mapocho.

Por su parte, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, llamó a evitar los desplazamientos hacia las zonas afectadas y planteó preliminarmente que una isoterma cero elevada podría haber contribuido a las condiciones que desencadenaron el aluvión en Las Condes.

La Dirección del Trabajo también se pronunció y recordó que los trabajadores tienen derecho a interrumpir sus funciones y abandonar sus puestos cuando exista un riesgo grave para su vida o salud.

Su director, David Oddó, anunció fiscalizaciones para verificar que los empleadores cumplan sus obligaciones de protección, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños en los sectores afectados por el sistema frontal.