Proyecto de construcción de nueva cárcel para el crimen organizado en Santiago Uno es congelada

La justicia falló en favor de la Municipalidad de Santiago, lo que significa que la licitación al recinto de Santiago Uno solo incluirá la operación, sin obras de ampliación para una nueva cárcel para el crimen organizado. Será entonces temporalmente congelado el proyecto que considera nuevos módulos de alta seguridad.

El proyecto fue presentado por el entonces presidente Gabriel Boric en 2024. La iniciativa contemplaba la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad en Santiago Uno que permitiría el control efectivo de las bandas y líderes del crimen organizado, según explicó el Gobierno en su anuncio en aquel año. Tras el cambio de mando, autoridades de la administración actual de José Antonio Kast también apoyaron la iniciativa.

Sin embargo, la propuesta no es bien recibida por la Municipalidad de Santiago, ya que la construcción de ampliación está planeada en el sector de Rondizzoni junto a Santiago Uno y al Centro de Justicia, es decir, en el denominado “barrio penitenciario”.

En ese entonces, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, comenzó una ofensiva desde la justicia contra el proyecto. Hoy, Mario Desbordes, mantiene las medidas que frenen la iniciativa. Es ahora cuando el Juzgado Civil de Santiago confirmó la paralización de cualquier trámite respecto de la nueva cárcel.

El proyecto era parte de las 12 concesiones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debía concretar este 2026 a través de licitaciones. No obstante, siete de ellas fueron postergadas; entre estas está la ampliación de Santiago Uno.

Según el diario La Tercera, se dio a conocer que el proyecto quedaría descartado por el gobierno. Según señalaron desde el Ministerio de Justicia, la concesión de Santiago Uno se licitará, pero no incluirá las obras de ampliación.

Desde la Subsecretaría de Justicia, indicaron que “todos los recintos penitenciarios con contratos vigentes se encuentran en proceso de relicitación. En el caso de Santiago Uno, la prórroga del contrato vigente vence el 8 de noviembre de 2027. Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago. Por ello, el llamado a licitación incluirá únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación”.