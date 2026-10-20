Operación Veta Roja: más de 40 detenidos por robo de cobre en O’Higgins y allanamientos en Codelco

Un amplio operativo policial se desarrolla en la Región de O’Higgins para desarticular una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre, en una investigación que hasta ahora deja más de 40 personas detenidas y allanamientos en distintas comunas, incluyendo dependencias de la estatal Codelco.

El procedimiento, denominado operación Veta Roja, movilizó a más de 300 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizan diligencias en Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la investigación apunta a una red que habría sustraído cobre desde bodegas de empresas que prestan servicios a Codelco, además de cableado perteneciente a compañías eléctricas.

El material robado posteriormente habría sido comercializado en el mercado informal, mediante una cadena de participantes cuyos roles individuales todavía están siendo determinados por los investigadores.

La indagatoria es encabezada por la Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins y cuenta con la participación de dos unidades especializadas de la PDI: la Brigada de Robos y la Brigada de Lavado de Activos.

Durante las diligencias se han realizado allanamientos en inmuebles vinculados con los imputados y en algunas dependencias de Codelco, como parte de las acciones destinadas a reunir antecedentes sobre el funcionamiento de la presunta organización.

Uno de los aspectos relevantes del procedimiento es que dos de los detenidos fueron capturados mientras se encontraban trabajando en la mina El Teniente, perteneciente a la empresa estatal.

Por ahora, no se ha precisado cuál habría sido la participación de estos dos imputados en los hechos investigados ni si sus funciones laborales guardan relación directa con los mecanismos utilizados para sustraer el cobre.

La investigación también contempla la participación de personas vinculadas con distintas etapas de la cadena de sustracción y comercialización del material.

Según los antecedentes disponibles, los investigadores buscan establecer cómo operaba la organización, quiénes intervenían en el robo del cobre y de qué manera se realizaba su posterior venta fuera de los canales formales.

En ese contexto, la participación de la Brigada de Lavado de Activos forma parte de las diligencias desarrolladas para investigar las operaciones asociadas a la red criminal.