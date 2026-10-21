Tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos afectarán siete regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas que se dejarían sentir entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El informe del organismo encargado del clima en el país determinó que la inestabilidad atmosférica post-frontal, es decir, luego de las fuertes lluvias de este martes 20, podría permitir el desarrollo de estas tormentas hasta la noche del jueves 22.

Este fenómeno, además, podría verse acompañado de granizos y rachas de viento localizadas. De acuerdo al pronóstico, las zonas afectadas por región podrían ser:

Coquimbo y Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.

O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío: todo el territorio.

En paralelo, las regiones anteriormente mencionadas están en alerta por otro aviso, de vientos normales a moderados, que se extenderá hasta el viernes 23 por la noche. Las rachas de viento en estas zonas alcanzarían entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas elevándose hasta los 60 kilómetros por hora.

Asimismo, en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, la Dirección Meteorológica avisó la posibilidad de precipitaciones normales a moderadas con montos que podrían llegar a 45 milímetros.

La cantidad de agua que se prevé caiga sería de:

Maule: litoral y cordillera de la Costa: 30 a 40 milímetros; valle interior: 25 a 35 milímetros.

Ñuble: todo el territorio: 30 a 40 milímetros.

Biobío: litoral y valle interior: 30 a 40 milímetros; cordillera de la Costa: 35 a 45 milímetros.