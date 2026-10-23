PDI realizó primer seminario jurídico de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) organizó el primer Seminario Interinstitucional “Conectando Visiones para superar los Desafíos Jurídicos Comunes”, que reunió a representantes de las áreas jurídicas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Gendarmería y la PDI, con el objetivo de analizar y debatir los principales desafíos legales, éticos y normativos que enfrentan las instituciones.

El seminario de dos días se realizó en el salón René Vergara Vergara, del Cuartel General de la PDI en Santiago, y fue inaugurado por el Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, y el Jefe de la Jefatura Jurídica, Prefecto Inspector (J) Daniel Solís Araya, y contó con la asistencia de destacados abogados y funcionarios del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, además de la PDI.

Al respecto, el Prefecto Inspector Solís explicó que “el intercambio de experiencias y el diálogo profesional contribuye a fortalecer la asesoría jurídica institucional, anticipar riesgos y entregar mayor certeza a la actuación de las instituciones. La convocatoria permitió avanzar en la construcción de una red de colaboración entre asesorías jurídicas, que facilite la consulta y el aprendizaje compartido, respetando la autonomía y las competencias de cada organismo”. Con ello, agregó que “se busca dar continuidad a una relación de trabajo que contribuya al cumplimiento de las misiones institucionales y al fortalecimiento de la confianza ciudadana”.

Durante el seminario, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Raphael Mora, expuso sobre “Acoso sexual y laboral: procedimientos ante denuncias, medidas de protección y acciones preventivas”, la cual dio pie al panel sobre Derecho Disciplinario y Debido Proceso en Instituciones Jerarquizadas. También se profundizaron contenidos relativos al uso de la fuerza bajo Estándares Internacionales de Derechos Humanos, los límites jurídicos en operaciones de inteligencia, el resguardo de información estratégica nacional, la ciberseguridad y la gestión de evidencia digital.

En el seminario hubo también exposiciones sobre la responsabilidad disciplinaria asociada al uso de Redes Sociales (institucionales y privadas), demandas por falta de servicio y mecanismos de defensa fiscal. Esta instancia contó con la participación activa de ponentes y panelistas de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de las entidades convocadas.

Asimismo, se abordaron propuestas respecto a ética institucional y control interno, como el establecimiento del ethos militar (planteado por el Ejército) y el sistema de gestión de cumplimiento e integridad policial, especialmente a través del código de integridad de la PDI.

Se trata de una iniciativa que se espera realizar anualmente, con una organización rotativa entre las instituciones participantes, consolidando un espacio permanente de cooperación al servicio del Estado y de la ciudadanía.