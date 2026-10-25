[Lo+Leído] Abogada recién titulada que coordina reforma civil también revisó rebajas de penas

• Trinidad Zegers Domínguez, abogada de 27 años titulada de la Pontificia Universidad Católica el 10 de abril de 2026, figura como funcionaria responsable de revisar solicitudes de rebaja de condenas que llegan al gabinete del ministro de Justicia, Fernando Rabat, según un documento interno al que accedió Teletrece.

• Zegers ingresó al Ministerio de Justicia en abril, inicialmente a honorarios por $1.206.000, y en mayo pasó a contrata, con remuneraciones que han fluctuado entre $2,1 millones y $3,6 millones. En agosto, El Mostrador informó que se le había encargado coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, pese a su reciente titulación.

• El documento interno señala que la abogada tiene cinco solicitudes de rebaja de condena pendientes de revisión, ingresadas entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre, correspondientes a personas condenadas por narcotráfico, maltrato de obra de Carabineros, ocultación de identidad y amenazas. Los antecedentes publicados no permiten establecer que haya intervenido específicamente en los 56 decretos de reducción de penas concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores.

• El Ministerio de Justicia explicó que el procedimiento involucra a Gendarmería, las Comisiones de Reducción de Condena, las secretarías regionales ministeriales y la propia cartera. En el gabinete, tres asesoras, incluida Zegers, revisan los documentos antes de que la jefa de gabinete, Paola Bagioli, los reciba y el ministro adopte la decisión administrativa final. Zegers declinó responder las preguntas de Teletrece sobre sus funciones.

• Zegers es amiga cercana de una de las hijas de Fernando Rabat: ambas estudiaron en el Colegio Los Andes de Vitacura, egresaron en 2017 y mantienen una amistad de más de doce años. Su incorporación al ministerio se produjo a petición del ministro.