[Lo+Leído] Quiebre de acuerdos en el Senado: Mirosevic asume presidencia de Constitución

• El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) asumió la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en reemplazo de Pedro Araya (PPD), tras una votación en que obtuvo tres votos, frente a los dos de Andrés Longton (RN), quien había sido propuesto por Arturo Squella (Partido Republicano).

• Longton cuestionó la decisión y sostuvo que incumplía un acuerdo político firmado en marzo, que establecía que Araya presidiría la comisión durante el primer año. Advirtió que el oficialismo evaluaría las consecuencias para futuros acuerdos sobre la mesa del Senado, las presidencias y las integraciones de las comisiones legislativas.

• El senador Juan Luis Castro (PS) defendió el reemplazo y afirmó que el protocolo de acuerdo no impedía a los comités realizar cambios entre sus integrantes. Sostuvo que la decisión no alteraba el equilibrio político acordado ni infringía el reglamento del Senado, y vinculó la salida de Araya con las sospechas sobre su cercanía con parlamentarios oficialistas.

• Castro llamó a evitar una escalada del conflicto y aseguró que el cambio no modificaba la correlación de fuerzas en el Senado ni en las comisiones. Defendió la facultad de los comités para realizar modificaciones y pidió que la controversia no se transformara en una disputa mayor por los acuerdos legislativos.

• Mirosevic afirmó que mantendrá la disposición al diálogo con el oficialismo, pero que buscará acuerdos colectivos y amplios, considerando la posición de los distintos sectores de oposición. Señaló que la comisión debe escuchar a la oposición y promover entendimientos políticos que no se limiten a acuerdos individuales.

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