Las seis claves de la remontada que llevó a Lula a su cuarto mandato en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió una histórica reelección en Brasil tras revertir la derrota que sufrió en primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL). Con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su adversario, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró un inédito cuarto mandato presidencial, en una elección marcada por la polarización política, la movilización de nuevos electores y una intensa disputa por las redes sociales.

De acuerdo con los resultados divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo 64.256.232 votos, mientras que Bolsonaro alcanzó 59.826.041 sufragios. La diferencia de poco más de 4,4 millones de votos permitió al mandatario revertir el resultado del 4 de octubre, cuando había quedado en segundo lugar por más de dos millones de preferencias.

La remontada se produjo en apenas tres semanas y estuvo acompañada de un cambio en la estrategia del oficialismo, que reforzó sus propuestas sociales, reorganizó su campaña digital y buscó movilizar tanto a los electores que se habían abstenido como a quienes rechazaban el regreso del bolsonarismo al poder.

Uno de los principales factores fue precisamente la capacidad de Lula para ampliar su respaldo entre ambas vueltas. En la primera, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual mandatario, resultado que sorprendió al oficialismo y obligó a modificar el desarrollo de la campaña.

Para la segunda vuelta, Lula sumó aproximadamente 10,2 millones de votos respecto de la primera elección, mientras que su adversario incorporó cerca de 3,6 millones. Aunque estas cifras no permiten determinar individualmente cómo se trasladaron las preferencias, reflejan la magnitud del crecimiento electoral del presidente.

La participación también desempeñó un papel relevante. Según los antecedentes electorales, la abstención disminuyó desde el 21,08% en la primera vuelta hasta aproximadamente el 19,2% en la segunda, lo que significó la incorporación de cerca de 2,7 millones de votantes adicionales.

Durante ese período, el oficialismo concentró esfuerzos en incentivar la participación de quienes no habían acudido a las urnas el 4 de octubre, incluyendo a jóvenes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 años, grupos para los cuales el sufragio es voluntario en Brasil.

Otro elemento central de la remontada fue el fortalecimiento del discurso social de Lula, quien volvió a colocar en el centro de su campaña los programas destinados a los hogares de menores ingresos y las propuestas relacionadas con salarios, educación y condiciones laborales.

Entre los compromisos destacados figuraron un reajuste del 15% del programa Bolsa Família, el incremento del salario mínimo por encima de la inflación y nuevas medidas de apoyo económico a estudiantes, incluyendo iniciativas vinculadas al programa Pé-de-Meia universitario.

También adquirió protagonismo la discusión sobre la reducción de la jornada laboral y el término de la denominada escala 6x1, que contempla seis días de trabajo por uno de descanso.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el periodista brasileño Erick Tedesco atribuyó una parte importante de la victoria a la capacidad del mandatario para conectar con las preocupaciones económicas y sociales de la población.

“Primero, Lula habló más fuerte sobre planes sociales, y cuando Lula habla de planes sociales, es imbatible”, afirmó el comunicador, colaborador de medios como O Globo, Seu Dinheiro y Gazeta.

Tedesco también destacó las propuestas dirigidas a estudiantes universitarios y sectores populares, así como la intención del mandatario de convertir su próximo período presidencial en lo que denominó su “gobierno maestro”.

Sin embargo, el respaldo a las políticas sociales no fue el único elemento que marcó la segunda vuelta. La campaña oficialista también experimentó una transformación en el terreno digital, donde la derecha brasileña había desarrollado una importante capacidad de movilización.

En ese escenario cobró protagonismo el diputado André Janones, quien impulsó el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, creado el 5 de octubre, un día después de la primera vuelta.

La plataforma superó los 10 millones de seguidores y fue utilizada para coordinar la difusión de contenidos, posicionar tendencias y responder a las publicaciones de adversarios políticos.

Janones, quien asumió simbólicamente el papel de “general” de esta organización digital, promovió una estrategia basada en videos breves, mensajes directos y contenidos de fuerte impacto emocional.

El propio Lula respaldó públicamente la iniciativa durante una transmisión junto al parlamentario. “Soy mariscal en el ejército del general Janones”, afirmó el mandatario.

La ofensiva digital también generó controversias. Los métodos utilizados por Janones fueron cuestionados por adversarios políticos, quienes lo acusaron de promover desinformación y campañas de acoso coordinado. El Tribunal Superior Electoral mantuvo bajo observación las actividades del canal durante la campaña.

Aunque no es posible establecer cuántos votos aportó directamente esta estrategia, su despliegue reflejó la importancia que adquirieron las redes sociales en la disputa electoral y el esfuerzo del oficialismo por competir con el bolsonarismo en ese espacio.

El rechazo al regreso de la familia Bolsonaro al poder también constituyó un componente relevante de la campaña de Lula.

Durante las semanas previas a la segunda vuelta, el oficialismo buscó presentar la elección como una decisión sobre la continuidad de las políticas sociales y el rumbo institucional del país, frente a una eventual restauración del proyecto político asociado al expresidente Jair Bolsonaro.

El periodista Erick Tedesco sostuvo que, aunque el resultado respondió principalmente al respaldo al mandatario, también existió un componente de rechazo a su adversario.

“Más Lula que contra el bolsonarismo, pero sí, creo que fue muy importante también puntuar que la victoria de Lula es también un voto contra el avance, contra el regreso del bolsonarismo en Brasil”, señaló en Al Pan Pan.

A esa disputa interna se sumó el escenario internacional, particularmente la cercanía política de Flávio Bolsonaro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la campaña, el oficialismo vinculó una eventual victoria del candidato del Partido Liberal con una mayor influencia de la agenda estadounidense en Brasil y Sudamérica.

En ese contexto, Lula reforzó su defensa de la soberanía brasileña y de una política exterior que mantuviera relaciones con distintas potencias, mientras las tensiones comerciales con Washington formaban parte del debate público.

Tedesco también identificó este elemento como uno de los factores presentes en la elección, al plantear que el triunfo del mandatario representaba un rechazo al avance de la agenda de Trump en la región.

“Y claro, contra el avance de la agenda de Trump acá en toda Sudamérica, que estaba muy conectada con la victoria de Flavio, eventual victoria de Flavio”, afirmó.

No obstante, los resultados electorales por sí solos no permiten determinar qué proporción de los votantes estuvo motivada específicamente por la relación entre Bolsonaro y Trump, por lo que su influencia debe entenderse como parte de las interpretaciones políticas de la campaña.

La estrechez del resultado también dejó en evidencia la profundidad de la división política brasileña. Pese a la derrota, Flávio Bolsonaro consiguió más de 59 millones de votos, manteniendo al bolsonarismo como una fuerza electoral de gran magnitud.

Tras conocerse los resultados, el candidato opositor anunció que solicitaría la anulación de las elecciones, cuestionando una decisión judicial que permitió extender el horario de votación en determinadas zonas del país.

“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones”, afirmó Bolsonaro, mientras Lula celebraba su victoria y cuestionaba duramente a su adversario.

“Nunca imaginé que una persona podía mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviese en él una célula de humanismo”, sostuvo el mandatario reelecto.

La victoria tampoco garantiza un escenario político favorable para el próximo período presidencial. Lula deberá enfrentar un Congreso en el que el Partido Liberal y otros sectores opositores mantienen una presencia significativa, lo que obligará al Ejecutivo a negociar para avanzar en sus principales reformas.

Entre los desafíos del cuarto mandato aparecen el financiamiento de las políticas sociales, las presiones fiscales, la seguridad pública y la capacidad de alcanzar acuerdos en un país marcado por la polarización.

De esta manera, la reelección de Lula combina una remontada electoral de gran magnitud, el peso de sus propuestas sociales, una mayor movilización ciudadana y una renovada estrategia de comunicación política. Sin embargo, el estrecho margen de su triunfo también anticipa las dificultades que enfrentará para transformar esa victoria en capacidad de gobierno durante los próximos años.