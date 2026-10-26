Sobreseen a Hugo Bustamante de dos homicidios en 1996: Familia de víctimas irá a la Corte Suprema

La Corte recalificó dos homicidios del asesino Hugo Bustamante y los sobreseyó, acorde a las leyes vigentes al tiempo de los asesinatos.

Bustamante, nacionalmente conocido por matar a su pareja y al hijo de ésta en 2005, y luego reincidir acabando con la vida de la hija de su pareja, Ámbar Cornejo, en 2020, es un caso emblemático del sistema penal chileno. El “asesino del tambor” había sido condenado a 27 años de prisión por el crimen de Verónica Vásquez y Eugenio Honorato, madre e hijo en Villa Alemana.

Sin embargo, se le otorgó libertad condicional en 2016, apenas a una década de ingresar a la cárcel. Al tiempo, conoció a Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, con quien inició una relación. En agosto de 2020, Bustamante y Llanos acordaron el asesinato de la menor; él la abusó sexualmente y la golpeó hasta la muerte, mientras ella colaboró en ocultar el cadáver.

Bustamante fue condenado por este atroz crimen a 40 años de presidio efectivo. Mientras cumplía su condena, le comentó a la periodista Ivonne Toro en una entrevista que había matado a dos personas más, Eduardo Páez e Isabel Hinojosa.

Bustamante conoció a Páez en la cárcel. Luego, cuando salieron, la víctima intentó cobrar una deuda que tenía el asesino y nunca volvió. La madre del fallecido fue a buscarlo a la casa donde estaba y también fue asesinada. Por este doble crimen, el Juzgado de Letras de Villa Alemana condenó a Hugo Bustamante a diez años y un día de cárcel.

Sin embargo, la Corte de Valparaíso determinó la recalificación de los hechos, descartando alevosía y los nombró como homicidios simples, por lo que están prescritos y se sobreseyó la causa. La nieta de Hinojosa, Bárbara Romero, llevará el caso a la Corte Suprema mediante una casación.

Como el sistema fue procesado mediante procedimientos que hoy no están vigentes, buscan que se dicte una sentencia de reemplazo y se nombre como homicidios calificados los crímenes de Hinojosa y Páez, sumando veinte años y dos días en total.