PDI crea Fuerza de Tareas destinada a prospectar catástrofes climáticas

Una fuerza de tareas que tendrá presencia en todas las regiones, destinada a prospectar el escenario climático que se podría generar en el verano, creó la Policía de Investigaciones (PDI).

Se trata de equipo especializados conformados por detectives que, además, en su mayoría son ingenieros forestales, ingenieros ambientales o ingenieros agrónomos, cuyo trabajo será enfrentar las eventuales catástrofes ambientales, en un escenario marcado por el cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Se trata de policías pertenecientes a las Brigadas Investigadoras de Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Bidema), de las cuales existen nueve en el país, pero en aquellas regiones en que no exista esta de todos modos actuarán policías especializados. De hecho, este equipo contará con una dotación inicial de 110 policías a nivel nacional.

El comisario Iván Navarro, de la Bidema Valparaíso, quien es ingeniero ambiental y participó en la investigación relativa al megaincendio de Viña del Mar, explicó que “comprender cómo se relacionan estos factores climáticos resulta fundamental para anticipar situaciones de riesgo, fortalecer la prevención y proteger a la población, el medio ambiente y la infraestructura crítica”.

La decisión de crear estos equipos tuvo que ver, dijeron desde la PDI, con que en función de procesos investigativos recientes en las regiones de Valparaíso, Maule y Bío Bío, se determinó que prospectar estos escenarios es central, porque el cambio climático está elevando las temperaturas a escala global y modificando las condiciones en que se desarrollan los fenómenos meteorológicos, lo que es más notorio en la zona central de Chile, donde todas las proyecciones apuntan a temperaturas más elevadas, especialmente en diciembre.

Desde ese punto de vista, el objetivo de la PDI es articularse con el sector privado, a fin de poder enlazar esfuerzos en el combate a los incendios forestales, considerando el verano que ya se avizora y el hecho de que en todas las temporadas estivales de los últimos años ha habido incendios de grandes magnitudes.

En ese sentido, el comisario Navarro comentó que, considerando las últimas lluvias, estas “pueden favorecer el crecimiento de pastizales y otra vegetación que, posteriormente, puede secarse durante períodos prolongados de calor y ausencia de precipitaciones. Cuando esta vegetación seca coincide con altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos, aumenta la posibilidad de que un incendio se propague rápidamente y resulte difícil de controlar”, por lo cual una de las funciones de esta fuerza de tareas será cruzar datos provenientes del sector público y privado, a fin de identificar las zonas de riesgo, antes de que sea demasiado tarde.