Trump frena reconocimiento a triunfo de Lula tras denuncia de fraude de Flávio Bolsonaro

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó retener un comunicado oficial que reconocía el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de que el candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, desconociera la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y solicitara la anulación de los comicios celebrados este domingo.

Según informó el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el Departamento de Estado ya tenía preparado el documento para felicitar a la población brasileña, siguiendo el procedimiento diplomático habitual. Sin embargo, recibió instrucciones de postergar su publicación y “evaluar” la situación tras los cuestionamientos del senador del Partido Liberal (PL).

Bolsonaro denunció supuestas irregularidades en el proceso electoral, particularmente por la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender en dos horas el horario de votación. El candidato opositor utilizó ese antecedente para cuestionar los resultados y exigir la anulación de la elección.

De acuerdo con el periódico brasileño, integrantes de la administración Trump contactaron a aliados de Flávio Bolsonaro para conocer si el candidato reconocería su derrota. Según esas fuentes, Washington decidió esperar una definición de su postura antes de pronunciarse oficialmente.

El contraste con 2022 y la reacción internacional

La decisión marca una diferencia con lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, estuvo entre los primeros países en reconocer la victoria de Lula, pese a las acusaciones de fraude formuladas entonces por Jair Bolsonaro.

Esta vez, la Casa Blanca ha evitado reconocer oficialmente el resultado, mientras distintos gobiernos latinoamericanos, incluidos algunos políticamente cercanos a Trump, ya felicitaron al mandatario brasileño por su reelección. Entre ellos figura el Presidente de Chile, José Antonio Kast.

La incertidumbre diplomática coincide con una semana de contactos entre ambos países. El canciller brasileño, Mauro Vieira, tiene previsto viajar a Estados Unidos para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, programada para el 30 y 31 de octubre en Atlanta.

Durante esa visita se contempla un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de las interrogantes sobre la posición que adoptará Washington frente al nuevo mandato de Lula.