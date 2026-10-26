Tornado EF2 causa graves daños en Requínoa: destruye techumbres y afecta a colegio

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, tras el paso de un tornado que provocó importantes daños en viviendas, infraestructura eléctrica y un establecimiento educacional durante la tarde de este lunes 26 de octubre.

La medida fue confirmada por el organismo a través de sus redes sociales, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificara preliminarmente el fenómeno como un tornado EF2, categoría asociada a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. El evento se registró alrededor de las 17:30 horas.

Según informó BioBioChile, la Delegación Presidencial de O’Higgins confirmó daños en el Colegio Tricahue, además de voladuras de techumbres, afectaciones a viviendas y postes eléctricos. Registros audiovisuales también muestran la caída de muros y otros destrozos provocados por la fuerza del viento.

La formación tornádica fue captada en numerosos videos difundidos en redes sociales, incluidos registros obtenidos desde la Ruta 5 Sur, entre las comunas de Rengo y Requínoa. Las imágenes muestran una columna de aire en rotación desplazándose por el sector.

Daños en colegio, viviendas y tendido eléctrico

Uno de los recintos más afectados fue el Colegio Tricahue, donde la fuerza del viento provocó importantes destrozos en el gimnasio, las techumbres y los ventanales.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, confirmó los daños en el establecimiento educacional y señaló que los estudiantes no resultaron lesionados.

El tornado también dejó techumbres dañadas en viviendas, postes quebrados, árboles caídos y distintos materiales desplazados por la fuerza del viento. A ello se sumaron interrupciones del suministro eléctrico en la comuna, reportadas por la empresa CGE.

La clasificación preliminar EF2 corresponde a la escala Fujita Mejorada, que permite estimar la intensidad de los tornados a partir de los daños que provocan. En este caso, la categoría se asocia a velocidades del viento de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

El fenómeno se produjo en medio de condiciones de inestabilidad atmosférica en la zona central del país, donde se habían emitido alertas por tormentas eléctricas, probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento.