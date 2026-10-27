Delegado Codina advierte que “es muy probable que la infraestructura se vea colapsada” por lluvias

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió que “es muy probable” que la infraestructura de alcantarillado y evacuación de aguas colapse en el caso de que siga lloviendo tan fuerte como lo hizo este martes en la tarde en el sector oriente de Santiago.

En conversación con Cooperativa, Codina expuso que en sectores precordilleranos como en Las Condes y Lo Barnechea cayeron cerca de 20 milímetros de lluvia en apenas una hora.

“Uno de los elementos que hemos tratado de que se incorpore al sistema de monitoreo tiene que ver con los radares meteorológicos, que ha sido una de las discusiones importantes durante el último tiempo. Meteorología viene indicando desde el año 2018, casi diez años, la necesidad de poder contar con esos radares”, dijo en relación a la posible detección temprana de escenarios tan catastróficos de lluvia y otros eventos.

“Eso también permite tener con mayor precisión, por ejemplo ayer, haber sabido antes que se desplazaba la tormenta con tantas precipitaciones hacia la zona de Quebrada Honda y no recién alertarlo cuando ya estás viendo los efectos, las consecuencias de esa precipitación”, enfatizó el delegado.

Por la gravedad del evento, las clases quedaron suspendidas en el perímetro de seguridad en ambas comunas que determinaron las autoridades. La acumulación de agua terminó “con cinco casas aisladas, pero con la gente en en buenas condiciones y algunos casos puntuales, por ejemplo, con una residencia de adultos mayores en Barnechea, que fueron trasladados internamente en el recinto, y uno de los adultos mayores fue retirado por sus familiares”.

Las rutas cordilleranas G-21, que conecta con Farellones, y la G-27, que une San José de Maipo y Pirque, están operativas. Eso sí, se recomienda precaución debido a que Vialidad y Obras Públicas está trabajando en la limpieza y transitabilidad del sector.