Rabat sale golpeado de la Cámara: piden su renuncia y la de dos subsecretarios

La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, no logró frenar la ofensiva parlamentaria. Tras una tensa y caótica sesión especial por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles solicitar al Presidente José Antonio Kast la renuncia del secretario de Estado y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La resolución contó con abstenciones oficialistas y fue seguida por el anuncio de una acusación constitucional contra Rabat.

El proyecto de resolución obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. Entre quienes optaron por abstenerse estuvieron los diputados de Renovación Nacional Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán, además de Flor Weisse y Guillermo Ramírez (UDI), este último presidente de su colectividad. La decisión no obliga al Mandatario a remover a las autoridades, pero suma presión sobre un ministro cuya continuidad Kast ha defendido públicamente.

Rabat llegó al Congreso acompañado por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Posteriormente se sumó el titular del Interior, Claudio Alvarado. Ante los diputados, insistió en que el Ministerio de Justicia actuó conforme a la legislación y los fallos de la Corte Suprema, pese a los cuestionamientos por el cambio de criterio que permitió conceder los beneficios.

“Espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué”, sostuvo el secretario de Estado.

El ministro reiteró que la evaluación de los condenados corresponde a comisiones especializadas y que su cartera únicamente verifica requisitos legales y formaliza las resoluciones. También reconoció que el procedimiento tiene un vacío al no contemplar la participación de las víctimas, pero cuestionó al Congreso por no haber incorporado una disposición transitoria en la reforma de 2022.

Además, volvió a apuntar al Gobierno anterior, enumerando rebajas concedidas durante la administración de Gabriel Boric. Rabat reconoció que su cartera inicialmente rechazó solicitudes similares y posteriormente cambió de criterio, decisión que atribuyó a fallos de la Corte Suprema.

“El ministro sale corriendo”: oposición arremete tras su retiro

Las explicaciones provocaron duras recriminaciones. Los diputados Marcos Barraza (PC), Lorena Fries (FA), Daniel Manouchehri (PS) y Raúl Leiva (PS) exigieron la renuncia del ministro, mientras otros parlamentarios cuestionaron la falta de resguardos para las víctimas.

“Usted debería tener la decencia de firmar su renuncia”, emplazó Manouchehri. Juan Santana (PS), en tanto, acusó al Ejecutivo de ser “el gobierno de los delincuentes” y anunció una acusación constitucional.

Al término de las intervenciones, Rabat sostuvo que el Gobierno había adquirido el compromiso de hacerse cargo de las víctimas y luego se retiró de la Sala, antes de las votaciones, lo que provocó nuevos cuestionamientos opositores. Su salida, sin embargo, no constituye por sí sola una infracción reglamentaria acreditada.

Tras la sesión, el diputado Cristian Tapia (independiente, bancada PPD-Independientes), acompañado por parlamentarios opositores, entre ellos Consuelo Veloso y Gael Yeomans, criticó duramente al secretario de Estado.

“El ministro sale corriendo”, acusó Tapia, quien sostuvo que Rabat les había dejado “la pelota en el área” para impulsar una acusación constitucional. Según afirmó, incluso parlamentarios oficialistas han manifestado disposición a respaldarla.

Oposición confirma acusación constitucional y Kast mantiene respaldo

Concluida la sesión, las bancadas opositoras confirmaron que avanzarán con una acusación constitucional contra Rabat, cuya presentación formal todavía está pendiente.

La diputada Gael Yeomans (FA) calificó las rebajas como un hecho “absolutamente aberrante e injustificable” y afirmó que el Congreso no puede avalar lo ocurrido. Por su parte, Daniela Serrano (PC) cuestionó que el Ejecutivo no hubiera entregado todos los antecedentes solicitados sobre los decretos.

La controversia también dejó diferencias dentro del oficialismo. Mientras parlamentarios republicanos defendieron la continuidad del ministro y cuestionaron a la oposición, diputados de Chile Vamos formularon reparos a su actuación. Jorge Guzmán (Evópoli) llamó a no convertir el debate en una competencia sobre qué gobierno cometió menos errores y pidió concentrarse en las víctimas.

Pese al resultado de la sesión, La Moneda mantiene su respaldo al titular de Justicia. Horas antes, el vocero Gonzalo Arenas aseguró que Rabat cuenta con la confianza de Kast y que no ha cometido actos ilegales ni inconstitucionales.

La sesión terminó con una solicitud de renuncia aprobada, abstenciones dentro del oficialismo y una acusación constitucional en camino. La decisión sobre la continuidad de Rabat y sus subsecretarios sigue en manos del Presidente, mientras la oposición prepara el siguiente paso de su ofensiva.