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Otra vez tras las rejas: Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva por arista Guerra PAÍS

Otra vez tras las rejas: Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva por arista Guerra

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago consideró que la libertad del abogado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La resolución acogió la solicitud de los querellantes, pese a que la Fiscalía había pedido medidas cautelares menos gravosas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Luis Hermosilla volverá a la cárcel tras una nueva formalización por sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra. La investigación apunta a un intercambio de favores e información reservada en causas judiciales sensibles, como Penta, y a beneficios laborales obtenidos posteriormente por Guerra, incluida su contratación en la Universidad San Sebastián. En la trama también aparece Andrés Chadwick, a quien la Fiscalía atribuye gestiones relacionadas con ese empleo, aunque continúa como imputado sin ser formalizado.
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El abogado Luis Hermosilla volverá a prisión preventiva luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara este miércoles la medida cautelar en su contra, tras tres jornadas de formalización por soborno en la investigación sobre sus vínculos con el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

El tribunal determinó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, acogiendo la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otros querellantes, entre ellos los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez.

La resolución marca una diferencia con la postura del Ministerio Público, que había solicitado únicamente firma mensual y arraigo nacional, considerando que Hermosilla ya cumplía arresto domiciliario nocturno por otra arista del caso Audio.

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La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, apunta a un intercambio de favores e información reservada entre Hermosilla y Guerra durante la tramitación de causas judiciales sensibles, entre ellas Penta y otras investigaciones vinculadas al entorno del expresidente Sebastián Piñera.

Según la Fiscalía, ambos habrían desarrollado un mecanismo de favores recíprocos que permitió al exfiscal acumular una “cuenta de ahorro corruptiva”, posteriormente utilizada para acceder a beneficios laborales, incluida su contratación en la Universidad San Sebastián.

En la causa también figura como imputado el exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien los investigadores atribuyen gestiones relacionadas con esa contratación, aunque todavía no ha sido formalizado.

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Con esta resolución, Hermosilla vuelve a enfrentar la máxima medida cautelar, mientras Guerra permanece también en prisión preventiva por la misma investigación.

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