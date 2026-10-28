Otra vez tras las rejas: Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva por arista Guerra

El abogado Luis Hermosilla volverá a prisión preventiva luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara este miércoles la medida cautelar en su contra, tras tres jornadas de formalización por soborno en la investigación sobre sus vínculos con el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

El tribunal determinó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, acogiendo la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otros querellantes, entre ellos los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez.

AHORA Caso Audios: 4º Juzgado de Garantía de Santiago acoge solicitud de querellantes en causa y decreta prisión preventiva de Luis Hermosilla Osorio, imputado como autor de los delitos reiterados de soborno y violación de secreto. Plazo de investigación: 60 días. https://t.co/aepZZVx837 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 28, 2026

La resolución marca una diferencia con la postura del Ministerio Público, que había solicitado únicamente firma mensual y arraigo nacional, considerando que Hermosilla ya cumplía arresto domiciliario nocturno por otra arista del caso Audio.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, apunta a un intercambio de favores e información reservada entre Hermosilla y Guerra durante la tramitación de causas judiciales sensibles, entre ellas Penta y otras investigaciones vinculadas al entorno del expresidente Sebastián Piñera.

Según la Fiscalía, ambos habrían desarrollado un mecanismo de favores recíprocos que permitió al exfiscal acumular una “cuenta de ahorro corruptiva”, posteriormente utilizada para acceder a beneficios laborales, incluida su contratación en la Universidad San Sebastián.

En la causa también figura como imputado el exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien los investigadores atribuyen gestiones relacionadas con esa contratación, aunque todavía no ha sido formalizado.

Con esta resolución, Hermosilla vuelve a enfrentar la máxima medida cautelar, mientras Guerra permanece también en prisión preventiva por la misma investigación.