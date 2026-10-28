Viajes Caputo: asesor de Milei organizó escape de Flávio Bolsonaro de Argentina rumbo a EEUU

La salida de Flávio Bolsonaro de Sudamérica rumbo a Estados Unidos sumó un nuevo antecedente. Según una publicación del diario argentino Clarín, Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, participó directamente en la organización del operativo que permitió al excandidato presidencial brasileño abandonar Argentina junto a su familia.

El reporte sostiene que Caputo se trasladó a Puerto Iguazú y estuvo al tanto de las gestiones realizadas durante el martes en el aeropuerto de esa localidad, desde donde se habría coordinado el vuelo privado con destino a Estados Unidos.

“Santiago Caputo viajó a Puerto Iguazú y participó de la organización del operativo que permitió la salida de Flávio Bolsonaro y su familia rumbo a Estados Unidos”, consignó el medio argentino.

De acuerdo con la publicación, el asesor presidencial no se limitó a conocer los movimientos del senador brasileño, sino que también habría intervenido en la coordinación logística del traslado.

“Según fuentes de la Casa Rosada, el asesor de Milei monitoreó el viaje desde el comienzo y mantuvo contacto con la empresa encargada del vuelo privado”, agregó Clarín.

El diario señaló además que la operación involucró a los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, y que las autoridades brasileñas fueron informadas de lo ocurrido.

Hasta ahora, la confirmación oficial argentina se limita al ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia al país durante la noche del martes. Las autoridades indicaron que los viajeros presentaron documentación en regla.

Posteriormente, el excandidato presidencial llegó a Miami, donde su avión aterrizó pasadas las 10:00 de la mañana en un aeropuerto privado.

El martes, Washington había confirmado que otorgaría visas a Bolsonaro y a sus familiares, en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta el político brasileño.

La salida ocurrió apenas dos días después de las elecciones presidenciales del domingo, en las que Flávio Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva por una diferencia de aproximadamente cuatro millones de votos.

Tras los comicios, la justicia brasileña había ordenado al senador entregar su pasaporte y otros documentos, medidas que, según los antecedentes conocidos, no cumplió.

La información publicada por Clarín sitúa ahora a un estrecho colaborador de Milei en la organización del traslado, aunque la participación específica de Caputo y el alcance de la coordinación entre los gobiernos involucrados corresponden, por el momento, a antecedentes atribuidos por el periódico a fuentes de la Casa Rosada.